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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι στην Παλαγιά Αλεξανδρούπολης
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι στην Παλαγιά Αλεξανδρούπολης
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) ένας 77χρονος από πηγάδι στην Παλαγιά Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε #ημεδαπός από πηγάδι στην περιοχή Παλαγία Αλεξανδρούπολης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 #οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2026
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