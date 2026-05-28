Αταμάν: «Εάν έλειπε ο Σλούκας ίσως χάναμε από τον ΠΑΟΚ»
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε μετά από 38 ημέρες στη δράση και στην παράταση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη.
Μετά το παιχνίδι στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν ανέλυσε όσα είδε στο γήπεδο και έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Σλούκα.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο, δεν είχαμε κανέναν αγώνα για 10 ημέρες. Δεν είναι εύκολο όταν όλη τη σεζόν παίζαμε δύο, τρία ή και τέσσερα παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα.
Νομίζω ότι χάσαμε τον αγωνιστικό ρυθμό και την αγωνιστική αίσθηση. Ρισκάραμε λίγο σήμερα αλλά ήταν καλό που βρήκαμε ξανά την επιθετικότητά μας, το τέμπο μας, και ό,τι άλλο είναι σημαντικό στα playoffs.
Για μία ακόμα φορά είδαμε ότι ο Κώστας Σλούκας είναι πολύ πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Αν ήταν τραυματίας, όπως στα playoffs της EuroLeague, ίσως να χάναμε σήμερα».
