Αταμάν: «Δύσκολο να βρεις ρυθμό όταν έχεις να παίξεις παιχνίδι 12 μέρες», βίντεο
Όσα δήλωσε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη δύσκολη επικράτηση κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του εξαιρετικού ΠΑΟΚ και να πάρει τη νίκη με 114-102 στην παράταση (κ.α. 96-96) και να ανοίξει το σκορ στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για τη δυσκολία που συνάντησε η ομάδα του.
Αναλυτικά
«Δεν ήταν εύκολο, γιατί για 12 μέρες δεν είχαμε δώσει παιχνίδι και είχαμε βγει εκτός ρυθμού. Υπήρχε ρίσκο σε αυτό το ματς, όμως τώρα προσπαθούμε να ξαναβρούμε τον ρυθμό μας.
Έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες αρχισαν ήδη να τον βρίσκουν. Πιστεύω πως θα έχουμε καλύτερη συνέχεια, ώστε να ολοκληρώσουμε τη σειρά όπως θέλουμε».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
