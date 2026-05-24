Γιαννακόπουλος: Καταλαβαίνω τη δυναμική της στιγμής, αλλά δεν ξαναγράφεται η ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Γιατί τα νούμερα υπάρχουν. Οι τίτλοι υπάρχουν. Η συνέπεια υπάρχει. Το DNA υπάρχει. Και αυτά δεν αλλοιώνονται από καμία επικοινωνιακή προβολή της στιγμής.Τα πραγματικά μεγέθη φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στο ποιος αντέχει την πίεση για δεκαετίες. Στο ποιος χτίζει ιστορία συνεχώς. Στο ποιος δημιουργεί standards που οι υπόλοιποι προσπαθούν χρόνια να φτάσουν.Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει πραγματικότητες δεκαετιών.Τα έχουμε ξαναπεί… Άλλος ο Παναθηναϊκός τρόπος. Άλλη η ιστορία του Παναθηναϊκού. Το πάθημα γίνεται μάθημα. Πρέπει να ξαναγίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Ακόμη πιο ποιοτικοί. Ακόμα πιο έτοιμοι να κερδίζουμε ακόμα και με νέα δεδομένα.Αυτό είναι δική μου δουλειά.Όποιος θέλει ακολουθεί. Όποιος θέλει περιμένει και ακολουθεί όταν το νιώσει.Αρκεί ότι κάνεις να είναι από αγάπη για τον Παναθηναϊκό.