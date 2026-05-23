Η Τουρκάλα δημοσιογράφος Ντενίζ Ακσού κέρασε μπακλαβά τους παίκτες της Ρεάλ μετά την πρόκριση στον τελικό, βίντεο
Η όμορφη κίνηση της δημοσιογράφου της Euroleague η οποία δεν είχε όμως ανταπόκριση
Δεν αρέσει ο μπακλαβάς στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης;
Η Τουρκάλα δημοσιογράφος Ντενίζ Ακσού, η οποία δουλεύει στη Euroleague, μετά τον 2ο ημιτελικό της Ρεάλ με την Βαλένθια πήρε ένα κουτί με μπακλαβαδάκια και περίμενε για να κεράσει τους παίκτες της Ρεάλ.
Όλοι πέρασαν από εκεί, την χαιρέτησαν, αλλά κανείς δεν έφαγε μπακλαβά. Πάντως η Ντενίζ έφαγε μπακλαβαδάκι στο τέλος.
Η Ντενίζ Ακσού είχε γίνει viral το 2024 στο Final-4 του Βερολίνου όταν είχε κεράσει μπακλαβά τον πρωταθλητή του NBA, Σκότι Πίπεν.
