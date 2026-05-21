Ολυμπιακός: Οδηγίες για την πρόσβαση των φιλάθλων του στο T-Center για τον ημιτελικό με τη Φενέρ
Στις 13:00 θα ανοίξουν οι πύλες του σταθμού ΗΣΑΠ «Φάληρο» για τον κόσμο του Ολυμπιακού - Στις 15:00 η αναχώρηση των συρμών
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το 15ο Final-4 Euroleague της ιστορίας του και την Παρασκευή (18:00) παίζει με τη Φενέρ για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο Telekom Center Athens.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με σαφείς οδηγίες προς τον κόσμο της που θα μετακινηθούν προς το γήπεδο είτε με τον ΗΣΑΠ (Γραμμή 1), είτε με αυτοκίνητα.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00), πως θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή πρόσβασή τους στο "Telekom Center Athens".
Οδηγίες πρόσβασης φιλάθλων Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens
Έλεγχος εισιτηρίων και ταυτοποίηση
Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους που διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο αγώνα. Είναι υποχρεωτική η επίδειξη πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στο εισιτήριο.
Σημεία ελέγχου ασφαλείας
Θα πραγματοποιούνται διαδοχικοί και αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων και σωματικοί έλεγχοι από την Αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.
Απαγόρευση επανεισόδου
Μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και η εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα απαγορεύονται αυστηρά. Στους χώρους των θυρών θα λειτουργούν κανονικά κυλικεία και τουαλέτες.
Σημείο συγκέντρωσης φιλάθλων Ολυμπιακού
Σημείο συγκέντρωσης: Σταθμός ΗΣΑΠ «Φάληρο»
Ώρα ανοίγματος σημείου συγκέντρωσης: 13:00
Ώρα αναχώρησης συρμών: 15:00
Οργανωμένη μετακίνηση
Η μεταφορά από το προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαχωρισμένων διαδρομών και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.
Πρόσβαση οχημάτων
Η είσοδος οχημάτων στην Περίμετρο C του ΟΑΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR Code.
Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης
Parking 5: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης A / C8
Parking 6: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης D / C11
Parking 9: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Εισόδου C1
Σημαντική ενημέρωση
Για την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων, παρακαλείστε να προσέλθετε έγκαιρα στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης και να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης».
