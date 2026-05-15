Κρίνεται το μέλλον του Εμπαπέ; Έκτακτη συνάντηση ανάμεσα στον Γάλλο και τον Φλορεντίνο Πέρεθ
Οι εντάσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζουν να αυξάνονται, με επίκεντρο για ακόμη μία φορά τον Κιλιάν Εμπαπέ

Μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του που φέρεται να στοχοποίησαν τον Άλβαρο Αρμπελόα στη μικτή ζώνη, ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται σύντομα να έχει συνάντηση με τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος από τη δημόσια τοποθέτησή του αλλά και τη γενικότερη ένταση που επικρατεί στα αποδυτήρια.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την εσωτερική ένταση ανάμεσα σε Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε, τη βαριά ήττα στο Clasico από την Μπαρτσελόνα (0-2), αλλά και τις αιχμηρές δηλώσεις του προέδρου της Ρεάλ προς τον ισπανικό Τύπο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Εμπαπέ επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μετά το ματς με την Οβιέδο, αναφερόμενος και σε ζητήματα που αφορούν τον ρόλο του στην ομάδα.

