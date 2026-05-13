Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων - Επιχείρηση σύλληψης γερουσιαστή που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

JUST IN: Gunfire erupts at the Philippines Senate, amid standoff to arrest senator wanted by the ICC pic.twitter.com/v8pt0deHwF — BNO News Live (@BNODesk) May 13, 2026

Πυροβολισμοί ακούστηκαν σήμερα από το εσωτερικό του κτιρίου της Γερουσίας των Φιλιππίνων, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν εκεί στο πλαίσιο απόπειρας των Αρχών για τη σύλληψη τουνυν γερουσιαστή και «αρχιτέκτονα» του πολέμου των ναρκωτικών του πρώην προέδρου Ντουτέρτε, με τον γερουσιαστή να καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.Αυτόπτες μάρτυρες είδαν περίπου δέκα στρατιωτικούς με στολές παραλλαγής μέσα στο κτίριο της Γερουσίας, ορισμένοι να φέρουν τουφέκια εφόδου και να φορούν αλεξίσφαιρα., δήλωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, σύμμαχος του, σε βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Ο Ρόμπιν Παντίγια, ένας άλλος γερουσιαστής και σύμμαχος του, εθεάθη αργότερα να ανεβαίνει τις σκάλες ζητώντας από δημοσιογράφους να φύγουν από το κτίριο της Γερουσίας.Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα από τους πυροβολισμούς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γραμματέας της Γερουσίας Μαρκ Λάντρο Μεντόζα. Η κατάσταση εξακολουθεί να αξιολογείται μετά την απόπειρα εισόδου απροσδιόριστου αριθμού δυνάμεων επιβολής του νόμου στο κτίριο, είπε.Ο Ρόναλντ ντελά Ρόζα, εν ενεργεία γερουσιαστής και πρώην αρχηγός της αστυνομίας, έχει κρυφτεί στο γραφείο του στη Γερουσίαγια να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ τον περασμένο Νοέμβριο.«Σας απευθύνωελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Μην επιτρέψετε να οδηγηθεί άλλος Φιλιππινέζος στη Χάγη», δήλωσε ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook από το γραφείο του στη Γερουσία. Είχε προηγουμένως καλέσει τον στρατό νατης κυβέρνησης να τον συλλάβει και να τον εκδώσει στην Χάγη όπου βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ζήτησε από τον πρόεδρο Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ να μην τον παραδώσει στο ΔΠΔ.Σήμερα, μπροστά από τη Γερουσία, περίπου 500 αστυνομικοί αντιμετώπισαν περίπου 250 διαδηλωτές που απαιτούσαν τη σύλληψη και την μεταφορά στο ΔΠΔ του Ρόσα.Ο 64χρονος ντελα Ρόζα διετέλεσε αρχηγός της αστυνομίας μεταξύ 2016 και 2018, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του Ντουτέρτε. Ηγήθηκε του αιματηρού «πολέμου κατά των ναρκωτικών» του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε.Ήταν υπεύθυνος για τη σφοδρή καταστολή κατά την οποία σκοτώθηκαν, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατηγορούν την αστυνομία για συστηματικές δολοφονίες και συγκαλύψεις. Η αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι οι περισσότεροι από τις 6.000 που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ήταν όλοι ένοπλοι και είχαν αντισταθεί στη σύλληψη.