Μπράντον Κλαρκ: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης για τον θάνατο του παίκτη των Γκρίζλις

Θλίψη έχει προκαλέσει στο NBA ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ , πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις , ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 29 ετών. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε υπερβολική δόση, καθώς στο σπίτι όπου διέμενε στο Λος Άντζελες φέρεται να εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες και σύνεργα χρήσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου.Πηγές του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) ανέφεραν στο ABC News ότι ο παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα σε κατοικία στην περιοχή Σαν Φερνάντο Βάλεϊ του Λος Άντζελες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες και σύνεργα χρήσης, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.Το NBC4 στο Λος Άντζελες ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.Η επίσημη αιτία θανάτου αναμένεται να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.Το TMZ Sports μετέδωσε επίσης ότι ο Μπράντον Κλαρκ έδειχνε ευδιάθετος και σε καλή κατάσταση τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 29χρονος περνούσε την offseason στο Λος Άντζελες, φιλοξενούμενος από φίλο του από τα κολεγιακά του χρόνια.Ο κουρέας του παίκτη δήλωσε στο TMZ Sports ότι τον είχε εξυπηρετήσει την περασμένη Παρασκευή και ότι ο Κλαρκ έμοιαζε «απόλυτα χαρούμενος και ήρεμος» κατά τη διάρκεια του ραντεβού.Όπως ανέφερε, οι δυο τους παρακολούθησαν παράλληλα αγώνα των playoffs του NBA, βλέποντας την αναμέτρηση των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.Ο Μπράντον Κλαρκ επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2019 στο Νο21 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, πριν παραχωρηθεί άμεσα με ανταλλαγή στους Μέμφις Γκρίζλις.Στη φετινή σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε δύο παιχνίδια, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη γάμπα τον Μάρτιο.

Συνολικά, ο Κλαρκ έπαιξε επτά σεζόν στο NBA, έχοντας μέσους όρους 10,2 πόντων, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 309 συμμετοχές.



Στην πρώτη του χρονιά στη λίγκα είχε συμπεριληφθεί στην All-Rookie ομάδα του NBA.



Από το Βανκούβερ στο Gonzaga Ο Μπράντον Κλαρκ γεννήθηκε στο Βανκούβερ και ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο San Jose State, πριν μεταγραφεί στο Gonzaga το 2017.



Αφού έμεινε εκτός δράσης για έναν χρόνο λόγω των κανονισμών μεταγραφής, εντάχθηκε στους Gonzaga Bulldogs, βοηθώντας την ομάδα του Μαρκ Φιου να πραγματοποιήσει βαθιά πορεία στο NCAA Tournament, μέχρι τον αποκλεισμό στο Elite 8.



Στη σεζόν του με το Gonzaga είχε μέσο όρο 16,9 πόντους ανά αγώνα και συμπεριλήφθηκε στις All-American ομάδες του Associated Press και του Sporting News.



Η σύλληψη στο Αρκάνσας Τον περασμένο μήνα, ο Κλαρκ είχε συλληφθεί στο Αρκάνσας, έπειτα από καταδίωξη υψηλής ταχύτητας.



Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει πριν τελικά τεθεί υπό κράτηση.



Σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας, καθώς και για απόπειρα διαφυγής. Η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή κατά τον χρόνο του θανάτου του.



Η ανακοίνωση της Priority Sports Το αθλητικό πρακτορείο που εκπροσωπούσε τον Μπράντον Κλαρκ, η Priority Sports, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του.



«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι πέρα από κάθε λέξη για την απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ήταν τόσο αγαπητός σε όλους μας εδώ, και σε όλους όσους άγγιξε στη ζωή του. Ήταν μια ευγενική ψυχή που ήταν πάντα εκεί για τους φίλους και την οικογένειά του», ανέφερε η ανακοίνωση.



Η εταιρεία πρόσθεσε: «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει καθώς σκεφτόμαστε τη μητέρα του, Γουίτνεϊ, όλη του την οικογένεια, και όλους τους φίλους και συμπαίκτες του. Από το λύκειο μέχρι το San Jose State, το Gonzaga και τους Grizzlies, ο Μπράντον επηρέασε όλους όσοι ήταν μέρος της ζωής του».



Η ανακοίνωση κατέληγε: «Όλοι αγαπούσαν τον BC γιατί ήταν πάντα εκεί ως ο πιο υποστηρικτικός φίλος που θα μπορούσες να φανταστείς. Ήταν μοναδικός στη χαρά που έφερνε σε όλους γύρω του. Είναι πραγματικά αδύνατο να περιγραφεί με λόγια πόσο θα μας λείψει. Σ’ αγαπάμε, BC».







Το αντίο των Μέμφις Γκρίζλις Οι Μέμφις Γκρίζλις αποχαιρέτησαν επίσης τον παίκτη τους μέσω ανάρτησης στα social media.



«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε η ομάδα.



