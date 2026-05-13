Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Βαλένθια-Παναθηναϊκός και τα ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟ και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στη Super League
Πολύ γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα σήμερα με μεγάλους αγώνες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια να ξεχωρίζει στην Euroleague.

Οι Πράσινοι ταξίδεψαν στην Ισπανία για το 5ο ματς της σειράς των playoffs κι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μια θέση στο Final 4 της Αθήνας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports 4.

Στο ποδόσφαιρο, ξεκινά σήμερα η 5η και προτελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:30 (Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα (Nova Sports prime). 

Στα play offs 5-8 σήμερα, ο Λεβαδειακός τίθεται αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ στις 17:00 (Nova Sports 2) και ο Βόλος με τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 2).

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας (22:00, Νοva Sports Premier League), ενώ στην Ιταλία η Λάτσιο τίθεται αντιμέτωπη με την Ίντερ στις 22:00 στον μεγάλο τελικό του Coppa Italia.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Stoiximan Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός Playoff

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ολλανδία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

20:00 Novasports Start Εσπανιόλ – ΜπιλμπάοLa Liga

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

20:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη La Liga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπρέσια – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

22:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

22:00 Novasports 2HD Λάτσιο – Ίντερ Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Φόλκερκ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόκπορτ – Στίβενεϊτζ EFL League One

22:30 Novasports 5HD Χετάφε – Μαγιόρκα La Liga

22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σαραγόσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

