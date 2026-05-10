Πειθαρχικές διαδικασίες κατά Σλάβια και Σπάρτα Πράγας μετά τα άγρια επεισόδια στο μεταξύ τους ντέρμπι, βίντεο

Η Ένωση Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων της Τσεχίας ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών και κατά των δύο συλλόγων, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο ντέρμπι το οποίο και διακόπηκε





Σύμφωνα με το







Slavia v Sparta 🧨💥😳 pic.twitter.com/pJMwE2y3SD — Ultras Clips (@ultras_clips) May 9, 2026

Την Τρίτη οι ποινές Η απόφαση για τις ποινές αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη, πριν από την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.



«Η επιτροπή δηλώνει επίσης ξεκάθαρα ότι θα δώσει τη μέγιστη προσοχή σε γεγονότα αυτού του είδους και θα τα αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που απαιτεί η φύση τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής, Γίρι Μάτσνερ.



Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, ανακοίνωσε ότι η εξέδρα North Stand, από την οποία ξεκίνησε η εισβολή των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ταυτοποιηθούν όσοι επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές της Σπάρτα και να τους επιβληθεί ισόβιος αποκλεισμός από το γήπεδο.

Κλείσιμο

Εκτός ομάδας δύο ποδοσφαιριστές της Σλάβια Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο επιθετικός Τόμας Χόρι και ο μέσος Ντάβιντ Ντούντερα τέθηκαν εκτός ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω της συμπεριφοράς τους στον αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα.



Ο Τβρντίκ ξεκαθάρισε ακόμη ότι κανείς από τους δύο ποδοσφαιριστές δεν θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Τσεχίας.



«Και οι δύο παίκτες έλαβαν άδεια να μεταγραφούν το καλοκαίρι. Κανείς τους δεν θα παίξει ξανά για τη Σλάβια», δήλωσε στο podcast του Συνδέσμου Φίλων της Σλάβια.



Εισβολή εκατοντάδων οπαδών στο γήπεδο Το ντέρμπι διεκόπη το Σάββατο, όταν εκατοντάδες οπαδοί της Σλάβια εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ενώ η ομάδα τους προηγούνταν με 3-2 και βρισκόταν δευτερόλεπτα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στο τσεχικό πρωτάθλημα.



Σε σοβαρή κρίση έχει περιέλθει το τσεχικό ποδόσφαιρο μετά τα εκτεταμένα επεισόδια στο ντέρμπι της Σλάβια Πράγας με τη Σπάρτα , το οποίο διεκόπη στα τελευταία λεπτά όταν εκατοντάδες οπαδοί της γηπεδούχου εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Η Ένωση Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων της Τσεχίας ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών και κατά των δύο συλλόγων.Σύμφωνα με το Reuters.com , η Ένωση Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων της Τσεχίας ανακοίνωσε την Κυριακή την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά της Σλάβια Πράγας, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο ντέρμπι με τη Σπάρτα Πράγας και οδήγησαν στη διακοπή της αναμέτρησης.Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από έκτακτη συνεδρίαση, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι θα κινηθεί πειθαρχικά και κατά της Σπάρτα, εξαιτίας της χρήσης πυροτεχνημάτων από τους οπαδούς της και των ζημιών που προκλήθηκαν στο γήπεδο.Η απόφαση για τις ποινές αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη, πριν από την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.«Η επιτροπή δηλώνει επίσης ξεκάθαρα ότι θα δώσει τη μέγιστη προσοχή σε γεγονότα αυτού του είδους και θα τα αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που απαιτεί η φύση τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής, Γίρι Μάτσνερ.Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, ανακοίνωσε ότι η εξέδρα North Stand, από την οποία ξεκίνησε η εισβολή των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ταυτοποιηθούν όσοι επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές της Σπάρτα και να τους επιβληθεί ισόβιος αποκλεισμός από το γήπεδο.Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο επιθετικός Τόμας Χόρι και ο μέσος Ντάβιντ Ντούντερα τέθηκαν εκτός ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω της συμπεριφοράς τους στον αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα.Ο Τβρντίκ ξεκαθάρισε ακόμη ότι κανείς από τους δύο ποδοσφαιριστές δεν θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Τσεχίας.«Και οι δύο παίκτες έλαβαν άδεια να μεταγραφούν το καλοκαίρι. Κανείς τους δεν θα παίξει ξανά για τη Σλάβια», δήλωσε στο podcast του Συνδέσμου Φίλων της Σλάβια.Το ντέρμπι διεκόπη το Σάββατο, όταν εκατοντάδες οπαδοί της Σλάβια εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ενώ η ομάδα τους προηγούνταν με 3-2 και βρισκόταν δευτερόλεπτα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στο τσεχικό πρωτάθλημα.

Οι φίλαθλοι της γηπεδούχου παραβίασαν τα μέτρα ασφαλείας στις καθυστερήσεις και κατέκλυσαν τον αγωνιστικό χώρο, με αρκετούς να κρατούν αναμμένους πυρσούς και να κατευθύνονται προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων.



Πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν και προς τις κερκίδες, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο.



Η τσεχική αστυνομία επενέβη για την αποκατάσταση της τάξης και ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για επεισόδια και πράξεις βίας.



Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο τερματοφύλακας της Σπάρτα, Γιάκουμπ Σούροβτσικ, ήταν μεταξύ των προσώπων που δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς της Σλάβια και τραυματίστηκε από φωτοβολίδα.



Δέχτηκε τη συγγνώμη της Σλάβια ο αντιπρόεδρος της Σπάρτα Από την πλευρά της Σπάρτα, ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Φράντισεκ Τσούπρ, αποδέχθηκε τη συγγνώμη του Τβρντίκ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Σλάβια οφείλει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για τη συμπεριφορά των οπαδών της.



«Το ποδόσφαιρο υπέστη χθες μια τρομερή ντροπή, από την οποία θα χρειαστεί χρόνος για να συνέλθουμε», δήλωσε ο Τσούπρ στην iSport.



«Δεν έχει πραγματικά σημασία τι θα αποφασίσει η πειθαρχική επιτροπή, ούτε καν το αποτέλεσμα του αγώνα. Χθες πυροβολήσαμε μόνοι μας το πόδι μας», πρόσθεσε.