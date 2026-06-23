Βίντεο: Ο Χάκιεζ δεν... χάρηκε με την ανταλλαγή που τον στέλνει από το Μαϊάμι στο Μιλγουόκι
SPORTS
NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Μαϊάμι Χιτ Χάιμε Χάκιεζ

Βίντεο: Ο Χάκιεζ δεν... χάρηκε με την ανταλλαγή που τον στέλνει από το Μαϊάμι στο Μιλγουόκι

Ο Μεξικανός άσος των Χιτ συμπεριλαμβάνεται στα ανταλλάγματα που δόθηκαν στους Μπακς και δεν το πήρε και πολύ ψύχραιμα

Βίντεο: Ο Χάκιεζ δεν... χάρηκε με την ανταλλαγή που τον στέλνει από το Μαϊάμι στο Μιλγουόκι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που μετά από 13 χρόνια στους Μπακς τον φέρνει στο Μαϊάμι και τους Χιτ παίρνοντας μαζί του και τον Μπόμπι Πόρτις, έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση σε όλο το NBA.

Την αντίθεση διαδρομή θα κάνουν οι Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Κασπάρας Γιακουσιόνις και Χάιμε Χάκιεζ. Μόνο που ο τελευταίος δεν φάνηκε καθόλου ενθουσιασμένος από την προοπτική της μετακόμισης του στο Μιλγουόκι.

Ο Μεξικανός έπαιζε μπάσκετ με φίλους του και μόλις του έδειξαν ότι έγινε ανταλλαγή, εκείνος τρελάθηκε.

«Σκ@τ@» φώναξε και έδειξε να μην το περιμένει. Άλλωστε πολλές φορές η λίγκα είναι σκληρή σε τέτοια θέματα, αφού δεν εξαρτάται από τους παίκτες που θα μετακομίσουν, εκτός και αν είσαι σταρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Αρκετοί το μαθαίνουν κατά τη διάρκεια αγώνων.

Πηγή:www.gazzetta.gr

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης