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Βίντεο: Ο Χάκιεζ δεν... χάρηκε με την ανταλλαγή που τον στέλνει από το Μαϊάμι στο Μιλγουόκι
Βίντεο: Ο Χάκιεζ δεν... χάρηκε με την ανταλλαγή που τον στέλνει από το Μαϊάμι στο Μιλγουόκι
Ο Μεξικανός άσος των Χιτ συμπεριλαμβάνεται στα ανταλλάγματα που δόθηκαν στους Μπακς και δεν το πήρε και πολύ ψύχραιμα
Η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που μετά από 13 χρόνια στους Μπακς τον φέρνει στο Μαϊάμι και τους Χιτ παίρνοντας μαζί του και τον Μπόμπι Πόρτις, έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση σε όλο το NBA.
Την αντίθεση διαδρομή θα κάνουν οι Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Κασπάρας Γιακουσιόνις και Χάιμε Χάκιεζ. Μόνο που ο τελευταίος δεν φάνηκε καθόλου ενθουσιασμένος από την προοπτική της μετακόμισης του στο Μιλγουόκι.
Ο Μεξικανός έπαιζε μπάσκετ με φίλους του και μόλις του έδειξαν ότι έγινε ανταλλαγή, εκείνος τρελάθηκε.
«Σκ@τ@» φώναξε και έδειξε να μην το περιμένει. Άλλωστε πολλές φορές η λίγκα είναι σκληρή σε τέτοια θέματα, αφού δεν εξαρτάται από τους παίκτες που θα μετακομίσουν, εκτός και αν είσαι σταρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Αρκετοί το μαθαίνουν κατά τη διάρκεια αγώνων.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Την αντίθεση διαδρομή θα κάνουν οι Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Κασπάρας Γιακουσιόνις και Χάιμε Χάκιεζ. Μόνο που ο τελευταίος δεν φάνηκε καθόλου ενθουσιασμένος από την προοπτική της μετακόμισης του στο Μιλγουόκι.
Ο Μεξικανός έπαιζε μπάσκετ με φίλους του και μόλις του έδειξαν ότι έγινε ανταλλαγή, εκείνος τρελάθηκε.
«Σκ@τ@» φώναξε και έδειξε να μην το περιμένει. Άλλωστε πολλές φορές η λίγκα είναι σκληρή σε τέτοια θέματα, αφού δεν εξαρτάται από τους παίκτες που θα μετακομίσουν, εκτός και αν είσαι σταρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Αρκετοί το μαθαίνουν κατά τη διάρκεια αγώνων.
Jaime Jaquez Jr live reaction to being traded to Milwaukee in the Giannis deal 💔 pic.twitter.com/KFfOHuER1r— Bones🇺🇸🇵🇹🇫🇷 (@Boness305) June 23, 2026
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