Αλέσιο Λίσι: «Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας»
Αλέσιο Λίσι: «Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας»
Ο Ιταλός τεχνικός στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για την αγωνιστική φιλοσοφία και νοοτροπία, αλλά και για την επιλογή του να έρθει στην Ελλάδα
Ο Αλέσιο Λίσι ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, έχει ήδη πιάσει δουλειά και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ παρουσίασε σε βίντεο τις πρώτες δηλώσεις του 40χρονου τεχνικού ο οποίος ονειρεύεται τη δημιουργίας μιας ομάδας που θα πιέζει, θα μπορεί να διαχειρίζεται την οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει σ' έναν αγώνα και θα έχει παίκτες που θα είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο σύνολο.
Αναλυτικά τα όσα είπε στο PAOK TV:
Για τα όσα γνώριζε σχετικά με τον ΠΑΟΚ, όταν έμαθε για το ενδιαφέρον της ΠΑΕ: «Φυσικά και γνωρίζω την ομάδα. Είναι ευρωπαϊκό club και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μία καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω την τεχνική ηγεσία».
Για το πώς κατέληξε στην απόφαση να έρθει στον ΠΑΟΚ: «Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα όταν πρέπει να επιλέξω».
Για τις επαφές που είχε με Μάτος-Βιεϊρίνια: «Πολύ καλά! Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή και το πρώτο μίτινγκ, όλα πήγαν καλά και κατέληξαν καλά».
Για το προπονητικό προφίλ του: «Θέλω μία ομάδα που να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μία πραγματικά επιθετική ομάδα, μία πιεστική ομάδα».
Για τα πρώτα πράγματα που ζητά από τους παίκτες του: «Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για τον σύλλογο και τους οπαδούς, διότι ξέρουν ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα».
Για την υπόσχεση που δίνει στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για εκείνους και θα δώσουμε στο club όλα όσα έχουμε».
Αναλυτικά τα όσα είπε στο PAOK TV:
Για τα όσα γνώριζε σχετικά με τον ΠΑΟΚ, όταν έμαθε για το ενδιαφέρον της ΠΑΕ: «Φυσικά και γνωρίζω την ομάδα. Είναι ευρωπαϊκό club και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μία καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω την τεχνική ηγεσία».
Για το πώς κατέληξε στην απόφαση να έρθει στον ΠΑΟΚ: «Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα όταν πρέπει να επιλέξω».
Για τις επαφές που είχε με Μάτος-Βιεϊρίνια: «Πολύ καλά! Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή και το πρώτο μίτινγκ, όλα πήγαν καλά και κατέληξαν καλά».
Για το προπονητικό προφίλ του: «Θέλω μία ομάδα που να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μία πραγματικά επιθετική ομάδα, μία πιεστική ομάδα».
Για τα πρώτα πράγματα που ζητά από τους παίκτες του: «Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για τον σύλλογο και τους οπαδούς, διότι ξέρουν ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα».
Για την υπόσχεση που δίνει στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για εκείνους και θα δώσουμε στο club όλα όσα έχουμε».
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