Χάος στο Σλάβια-Σπάρτα Πράγας: Οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στο γήπεδο και επιτέθηκαν σε παίκτες και αντιπάλους με φωτοβολίδες, δείτε βίντεο

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν στον αγώνα της Σλάβια Πράγας με τη Σπάρτα Πράγας στην Τσεχία , με την αναμέτρηση να διακόπτεται λίγο πριν από τη λήξη, έπειτα από εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, χρήση φωτοβολίδων και επιθέσεις σε ποδοσφαιριστές.Το περιστατικό δεν στέρησε μόνο από τη Σλάβια τη δυνατότητα να πανηγυρίσει μαθηματικά τον τίτλο, αλλά ενδέχεται πλέον να της κοστίσει ακόμα και την ήττα στα χαρτιά, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας με διαφορά οκτώ βαθμών από τη Σπάρτα, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος.Ο αγώνας βρισκόταν στις καθυστερήσεις, με τη Σλάβια να προηγείται στο σκορ έχοντας ανατρέψει δύο φορές την κατάσταση και με λιγότερα από τέσσερα λεπτά να απομένουν, όταν οπαδοί από τη βόρεια εξέδρα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας φωτοβολίδες, καπνογόνα και κροτίδες.Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ορισμένοι φανατικοί οπαδοί των γηπεδούχουν εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων, ενώ άλλοι επιτέθηκαν σε παίκτες της Σπάρτα μέσα σε σκηνές μεγάλης έντασης, με την ιδιωτική ασφάλεια και την αστυνομία να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.Ο τερματοφύλακας της Σπάρτα, Γιάκουμπ Σουρόβτσικ, τραυματίστηκε από πυροτεχνικό υλικό και εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, χαρακτήρισε τα επεισόδια ως «τη χειρότερη ντροπή» που έχει βιώσει στα έντεκα χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο και ως «τη δυσκολότερη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας».Σε ανακοίνωσή του ανέφερε:«Μια ομάδα ανθρώπων – αρνούμαι να τους αποκαλέσω φιλάθλους – εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, επιτέθηκε σε παίκτες της Σπάρτα Πράγας και πέταξε πυροτεχνήματα προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι Σλάβια. Είναι ντροπή που μας βαραίνει όλους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αξίες της Σλάβια «δεν είναι το μίσος και η βία» και παραδέχθηκε ότι ο σύλλογος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα συνέβησαν.



Κλείνει η εξέδρα των ultras – Αποβολές παικτών και έρευνα Η διοίκηση της Σλάβια ανακοίνωσε άμεσα το κλείσιμο της Βόρειας Εξέδρας, όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας, μέχρι να ταυτοποιηθούν όλοι οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, η εξέδρα μπορεί να παραμείνει κλειστή ακόμα και για ολόκληρη την επόμενη σεζόν.





Ο πρόεδρος του συλλόγου επιβεβαίωσε επίσης την απομάκρυνση των ποδοσφαιριστών Τόμας Τσόρι και Ντάβιντ Ντουντέρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στα επεισόδια.



Η Σλάβια ζήτησε συγγνώμη από τη Σπάρτα, από τους παίκτες που δέχθηκαν επίθεση – ανάμεσά τους οι Σουρόβτσικ, Μάρτιντς και Βόιτ – αλλά και από τους φιλάθλους και συνολικά από το τσεχικό ποδόσφαιρο.



Ο σύλλογος ανακοίνωσε ακόμη ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομία και τα πειθαρχικά όργανα, ενώ όσοι ταυτοποιηθούν θα τιμωρηθούν με ισόβια απαγόρευση εισόδου στο Fortuna Arena.



Η διοίκηση τόνισε επίσης ότι θα ζητήσει αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές και για πιθανές κυρώσεις που θα επιβληθούν στην ομάδα.



Την ίδια στιγμή, η τσεχική λίγκα καταδίκασε τα επεισόδια χαρακτηρίζοντας «απολύτως απαράδεκτη» την εισβολή και τις επιθέσεις.



Όλα πλέον δείχνουν ότι η αναμέτρηση ενδέχεται να κατακυρωθεί υπέρ της Σπάρτα, γεγονός που θα μειώσει τη διαφορά των δύο ομάδων στους πέντε βαθμούς και θα κρατήσει ανοιχτή τη μάχη του τίτλου, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά τη βραδιά της Σλάβια από πιθανή φιέστα σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της.