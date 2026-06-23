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Η ΔΕΑΒ τιμώρησε Λεσόρ και Παναθηναϊκό για τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό: Ο Γάλλος τραυμάτισε αστυνομικό
Η ΔΕΑΒ τιμώρησε Λεσόρ και Παναθηναϊκό για τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό: Ο Γάλλος τραυμάτισε αστυνομικό
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8 χιλιάδων ευρώ και η «πράσινη» ΚΑΕ με 15 χιλιάδες ευρώ, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκε
Η ΔΕΑΒαποφάσισε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό και τον Ματίας Λεσόρ για τα όσα συνέβησαν στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8 χιλιάδων ευρώ και η «πράσινη» ΚΑΕ με 15 χιλιάδες ευρώ, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκε.
Αφού έλαβε υπόψη της,
α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,
β) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, από το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,
γ) τις Εκθέσεις των δύο Τεχνικών Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,
από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026, αθλητές και μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων ήλθαν σε βίαιη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις, στα αποδυτήρια του σταδίου, στην προσπάθεια των τελευταίων να αποτρέψουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της γηπεδούχου ομάδας, με ενεργή επιθετική συμπεριφορά του καλαθοσφαιριστή ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, με τελικό αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός (1) αστυνομικού οργάνου,
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 40/2026 Απόφασή της,
i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, διοικητικό πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€),
ii) σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΕ Παναθηναϊκός, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),
ενώ απήλλαξε των καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8 χιλιάδων ευρώ και η «πράσινη» ΚΑΕ με 15 χιλιάδες ευρώ, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκε.
Αφού έλαβε υπόψη της,
Η Ανακοίνωση
α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,
β) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, από το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,
γ) τις Εκθέσεις των δύο Τεχνικών Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,
από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026, αθλητές και μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων ήλθαν σε βίαιη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις, στα αποδυτήρια του σταδίου, στην προσπάθεια των τελευταίων να αποτρέψουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της γηπεδούχου ομάδας, με ενεργή επιθετική συμπεριφορά του καλαθοσφαιριστή ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, με τελικό αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός (1) αστυνομικού οργάνου,
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 40/2026 Απόφασή της,
i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, διοικητικό πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€),
ii) σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΕ Παναθηναϊκός, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),
ενώ απήλλαξε των καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
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