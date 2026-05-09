La Liga: Ο Ετά Εγιόνγκ έδωσε «φιλί ζωής» στη Λεβάντε, 3-2 την Οσασούνα, δείτε τα γκολ
Τρία ματς πριν το φινάλε είναι στην 18η θέση με 36 βαθμούς, στο -1 από την 17η Σεβίλλη, που έχει αγώνα λιγότερο

«Ζωντανή» στη μάχη της παραμονής στη LaLiga κράτησε τη Λεβάντε ο Ετά Εγιόνγκ με το γκολ νίκης που πέτυχε στο 90' επί της Οσασούνα (3-2), τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της περιόδου (35η στροφή).

Στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της αγωνιστικής, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 2-0 στα πρώτα 11 λεπτά, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι με τα δύο γκολ του Γκαρσία.

Παρότι, μάλιστα, η Οσασούνα έμεινε με 10 παίκτες σε όλο το β' μέρος λόγω της αποβολής του Ερέρα στο 45', η ομάδα από τη Βαλένθια δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ωστόσο, μία από τις αλλαγές που έγιναν και συγκεκριμένα ο Ετά Εγιόνγκ (πέρασε στο ματς στο 76') κατάφερε να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» και να σκοράρει στην εκπνοή το νικητήριο τέρμα.

LEVANTE UD 3 - 2 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογλία:

Λεβάντε-Οσασούνα 3-2 (35',37' Γκαρσία, 90' Ετα Εγιόνγκ - 3' αυτ. Τόλχαν, 11' Μπούντιμιρ)
Έλτσε-Αλαβές 9/5
Σεβίλλη-Εσπανιόλ 9/5
Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα 9/5
Σοσιεδάδ-Μπέτις 9/5
Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 10/5
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια 10/5
Οβιέδο-Χετάφε 10/5
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 10/5
Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα 11/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 88 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63
Μπέτις 53
Θέλτα 47
Χετάφε 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42 -35αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 42
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38
Τζιρόνα 38
Σεβίλλη 37
Λεβάντε 36 -35αγ.
Αλαβές 36
Οβιέδο 28
