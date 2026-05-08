Με τη Φενέρ ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final 4 της Αθήνας: Οι Τούρκοι 94-90 τη Ζάλγκιρις στην παράταση στο Κάουνας, βίντεο
Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους λύγισε στην παράταση τη Ζάλγκιρις και προκρίθηκε στο Final 4 με 3-1 στις νίκες - Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τους Τούρκους στις 22/5 στο T-Center
Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάμψει την αντίσταση της Φενέρ στον ημιτελικό του Final 4 της Αθήνας, αφού οι Τούρκοι προκρίθηκαν με 3-1 στη σειρά κόντρα στη Ζάλγκιρις.
Οι Τούρκοι επικράτησαν 94-90 μέσα στο Κάουνας σε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στην παράταση μετά από λέι απ του Μπόλντγουιν στα 5 δευτερόλεπτα.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον-Τάκερ (21π.), Μπιρτς (21π., 13ριμπ.) και Μέλι (10π., 9ριμπ.)
Ο ημιτελικός Φενέρ-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 22/5 στο T-Center στις 18:00 το απόγευμα.
Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα του αγώνα στη Zalgirio Arena, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-25.
Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σούταρε με 67% στο δίποντο (6/9) και 60% στο τρίποντο (3/5), απέναντι στη Ζάλγκιρις, που επέμεινε στο μακρινό σουτ έχοντας 2/7 τρίποντα και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με πέντε επιθετικά ριμπάουντ.
Οι Λιθουανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Φενέρ έβρισκε λύσεις κάθε φορά που η Ζάλγκιρις πλησίαζε στο σκορ και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-47.
Vintage THT 🫨#MotorolaMagicMoment @Motorola I @FBBasketbol pic.twitter.com/lcTx6xhDek— EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2026
THE BULLDOZER 💪💪💪@Thortontucker @FBBasketbol pic.twitter.com/Iip2A4l2As— EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2026
Οι Μπιρτς (9π., 8ρ.), Μπιμπέροβιτς (8π.) και Σίλβα (8π., 2ρ.) ηγήθηκαν επιθετικά των φιλοξενούμενων, κόντρα στη Ζάλγκιρις, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5/15 τρίποντα και 9 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Σιλβέν Φρανσίσκο (7π., 4ασ.).
Στη συνέχεια, πάντως, οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 12-3 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 54-50, με τις 2/2 βολές του Αζουόλας Τουμπέλις στο 24:48.
Ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε το προβάδισμα (59-60, 29'), ενώ η τρίτη περίοδος στο Κάουνας έκλεισε στο 62-61 υπέρ της Ζάλγκιρις.
Πάντως, ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 68-66, όμως ο Έντγκαρας Ουλάνοβας έκανε το 72-69 για τους Λιθουανούς στα μισά της τέταρτης περιόδου.
Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, ισοφάρισε σε 76-76, ενώ ο Μπόλντουιν έκανε το 78-78 στα 29’’ για το τέλος.
Ο Φρανσίσκο κέρδισε φάουλ από τον Μέλι στα 5.5", διαμορφώνοντας το 80-78 με 2/2 βολές, όμως ο Μπόλντγουιν σκόραρε ξανά για το 80-80 και έστειλε το ματς στην παράταση!
Η Φενέρμπαχτσε μπήκε καλύτερα στο έξτρα πεντάλεπτο και ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 83-90, φτάνοντας τους 19 πόντους.
Ο Ουλάνοβας ευστόχησε σε τρίποντο για το 90-92, ωστόσο η Φενέρ κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 90-94.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80 κ.α. 90-94 παρ.
