Με τη Φενέρ ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final 4 της Αθήνας: Οι Τούρκοι 94-90 τη Ζάλγκιρις στην παράταση στο Κάουνας, βίντεο

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους λύγισε στην παράταση τη Ζάλγκιρις και προκρίθηκε στο Final 4 με 3-1 στις νίκες - Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τους Τούρκους στις 22/5 στο T-Center





Οι Τούρκοι επικράτησαν 94-90 μέσα στο Κάουνας σε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στην παράταση μετά από λέι απ του Μπόλντγουιν στα 5 δευτερόλεπτα.









Ο ημιτελικός Φενέρ-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 22/5 στο T-Center στις 18:00 το απόγευμα.



Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας



Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα του αγώνα στη Zalgirio Arena, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-25.



Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σούταρε με 67% στο δίποντο (6/9) και 60% στο τρίποντο (3/5), απέναντι στη Ζάλγκιρις, που επέμεινε στο μακρινό σουτ έχοντας 2/7 τρίποντα και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με πέντε επιθετικά ριμπάουντ.



Οι Λιθουανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Φενέρ έβρισκε λύσεις κάθε φορά που η Ζάλγκιρις πλησίαζε στο σκορ και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-47.



Οι Μπιρτς (9π., 8ρ.), Μπιμπέροβιτς (8π.) και Σίλβα (8π., 2ρ.) ηγήθηκαν επιθετικά των φιλοξενούμενων, κόντρα στη Ζάλγκιρις, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5/15 τρίποντα και 9 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Σιλβέν Φρανσίσκο (7π., 4ασ.).



Στη συνέχεια, πάντως, οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 12-3 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 54-50, με τις 2/2 βολές του Αζουόλας Τουμπέλις στο 24:48.



Ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε το προβάδισμα (59-60, 29'), ενώ η τρίτη περίοδος στο Κάουνας έκλεισε στο 62-61 υπέρ της Ζάλγκιρις.



Πάντως, ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 68-66, όμως ο Έντγκαρας Ουλάνοβας έκανε το 72-69 για τους Λιθουανούς στα μισά της τέταρτης περιόδου.



Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, ισοφάρισε σε 76-76, ενώ ο Μπόλντουιν έκανε το 78-78 στα 29’’ για το τέλος.



Ο Φρανσίσκο κέρδισε φάουλ από τον Μέλι στα 5.5", διαμορφώνοντας το 80-78 με 2/2 βολές, όμως ο Μπόλντγουιν σκόραρε ξανά για το 80-80 και έστειλε το ματς στην παράταση!



Η Φενέρμπαχτσε μπήκε καλύτερα στο έξτρα πεντάλεπτο και ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 83-90, φτάνοντας τους 19 πόντους.



Ο Ουλάνοβας ευστόχησε σε τρίποντο για το 90-92, ωστόσο η Φενέρ κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 90-94.



Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80 κ.α. 90-94 παρ.