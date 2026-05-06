Η FIFA παρέτεινε την τιμωρία του Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: Θα χάσει τα δύο πρώτα ματς με την Αργεντινή στο Μουντιάλ

Σύμφωνα με το Athletic η FIFA αποδέχτηκε το αίτημα της UEFA για διεύρυνση της τιμωρίας του Αργεντινού και σε διεθνές επίπεδο και έτσι αναμένεται να χάσει τα πρώτα δύο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Αλγερία και Αυστρία