Η FIFA παρέτεινε την τιμωρία του Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: Θα χάσει τα δύο πρώτα ματς με την Αργεντινή στο Μουντιάλ
Σύμφωνα με το Athletic η FIFA αποδέχτηκε το αίτημα της UEFA για διεύρυνση της τιμωρίας του Αργεντινού και σε διεθνές επίπεδο και έτσι αναμένεται να χάσει τα πρώτα δύο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Αλγερία και Αυστρία

Περίπου τρεις μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι συστήθηκε στο ευρύ κοινό για τους λάθος λόγους. 

Ο νεαρός Αργεντινός είχε διαπληκτισμό με τον Βινίσιους μετά από το τέρμα που πέτυχε ο Βραζιλιάνος κόντρα στην Μπενφίκα για τα playoffs του Champions League. 

Σύμφωνα με τον Βίνι, ο Αργεντινός εξτρέμ τον αποκάλεσε «μαϊμού» και τιμωρήθηκε με 6 αγωνιστικές από την UEFA. 

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έκανε αίτημα στη FIFA να παρατείνει την τιμωρία του Αργεντινού και στο Μουντιάλ των ΗΠΑ.

Ο Πρεστιάνι αναμένεται να χάσει και τα πρώτα δύο ματς της Αργεντινής στο Μουντιάλ, με αντίπαλο την Αυστρία και την Αλγερία. 
 
