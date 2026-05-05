Έσπασε το ρεκόρ τρίποντων που έχουν μπει σε ένα ημίχρονο στην ιστορία των playoffs ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό
Οι ερυθρόλευκοι είχαν 13/21 τρίποντα (61,9%), πέτυχαν 61 πόντους και έβαλαν γερές βάσεις για τη νίκη και την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague από το πρώτο μέρος
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο με σκοπό να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στη Μονακό και να σφραγίσει την πρόκριση στο Final 4 της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
Οι Πειραιώτες μπήκαν με το πόδι στο γκάζι στο Game 3 της προημιτελικής σειράς με τους Μονεγάσκους, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ τους 40-21.
Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν 35 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, παρουσιάζοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης και παρασύροντας στον ρυθμό τους τη Μονακό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός σούταρε με 61.9% στο τρίποντο (13/21) επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των playoffs της Euroleague, κατέβασε 20 ριμπάουντ έναντι 12 των γηπεδούχων και μοίρασε 18 ασίστ για μόλις τρία λάθη!
Σε αυτό το διάστημα, οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη δύο διψήφιους σκόρερ, τον Τόμας Γουόκαπ με 12 πόντους (4/5 τρίποντα) και τον Εβάν Φουρνιέ με 11 πόντους (3/4 τρίποντα). Από την άλλη πλευρά, η Μονακό μέτρησε εννέα ασίστ για έξι λάθη.
B-Ball on full display 🧠 pic.twitter.com/isQcSN2DDx— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
May 5, 2026
He cannot miss!@twalkup23 | @Olympiacos_BC https://t.co/VflAySMeel pic.twitter.com/MxhxPU6JXh— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
Τα στατιστικά του Ολυμπιακού
61 πόντοι
8/15 δίποντα (53.3%)
13/21 τρίποντα (61.9%)
6/8 βολές (75%)
20 ριμπάουντ (14-6)
18 ασίστ
5 κλεψίματα
3 λάθη
82 PIR
