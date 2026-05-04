Εξελίξεις στη Μπράιτον: Πώς επηρεάζονται οι Κωστούλας και Τζίμας

Ο 33χρονος Γερμανός τεχνικός, που ανέλαβε την ομάδα το καλοκαίρι του 2024, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης με τη σταθερότητα και τη φιλοσοφία του, οδηγώντας τη Μπράιτον σε μια ανταγωνιστική παρουσία στην Premier League και σε τροχιά ευρωπαϊκών διοργανώσεων.Παρότι το αρχικό του συμβόλαιο είχε μεγαλύτερη διάρκεια, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να τον επιβραβεύσει με επέκταση και βελτιωμένους όρους, θέλοντας να εξασφαλίσει τη συνέχεια του project που βασίζεται σε νεανικό ρόστερ, αναπτυξιακή λογική και σύγχρονο ποδοσφαιρικό μοντέλο.