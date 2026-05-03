La Liga: Αγκαλιά με τον τίτλο η Μπαρτσελόνα, 2-1 την Οσασούνα και μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια στη Μαδρίτη, δείτε τα γκολ
Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται μια ανάσα από τη La Liga και ενδέχεται να πανηγυρίσουν το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου»
Έτσι όπως τα έφερε η τύχη, είναι πολύ πιθανό η Μπαρτσελόνα να στεφθεί πρωταθλήτρια Ισπανίας στη Μαδρίτη, εναντίον της Ρεάλ στις 10 Μαϊου! Οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τη δέκατη διαδοχική νίκη τους με 2-1 επί της Οσασούνα στη Παμπλόνα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελευταίο δεκάλεπτο και βρίσκονται 14 βαθμούς μπροστά από τη Ρεάλ η οποία έχει ένα ματς λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι η «Βασίλισα» πρέπει να νικήσει αύριο την Εσπανιόλ στη Βαρκελόνη και να μειώσει στους 11, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να κάνει ‘Pasillo’ την επόμενη Κυριακή στο «Μπερναμπέου». Ακόμα κι αν τα καταφέρει, όμως, θα αρκεί στη «Μπάρτσα» ένας βαθμός για να σηκώσει την «κούπα» της La Liga στη Μαδρίτη!
Η Αλαβές «καιγόταν» για τη νίκη στο «Μεντιθορόθα» απέναντι στην «αδιάφορη» βαθμολογικά Αθλέτικ Μπιλμπάο. Τελικά έφυγε με «άδεια χέρια», καθώς οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε, κατάφεραν αν και βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ όχι μόνο να ισοφαρίσουν, αλλά και με δύο γκολ του Νίκο Γουίλιαμς στο φινάλε να φύγουν με το διπλό γοήτρου (4-2) από το «σπίτι» της Ντεπορτίβο.
Οι γηπεδούχοι παρέμειναν εκτός ζώνης του υποβιβασμού και θα περιμένουν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας να μάθουν εάν θα παραμείνουν εκεί ή, θα... πέσουν στην 18η θέση σε περίπτωση που η Σεβίλλη νικήσει στην έδρα της την Σοσιεδάδ.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης αγωνίστηκε στο «Μεστάγια» με αρκετούς αναπληρωματικούς, καθώς ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ήθελε να ξεκουράσει τους βασικούς λόγω της κρίσιμης ρεβάνς στο Λονδίνο κόντρα στην Αρσεναλ, για τα ημιτελικά του Champions League, αλλά τελικά πήρε τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια με 2-0, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής στη La Liga.
Νωρίτερα, εξασφάλισε τη θέση της στο Champions League την επόμενη σεζόν η Βιγιαρεάλ, μετά τη σαρωτική νίκη της στο «Θεράμικα» επί της Λεβάντε με 5-1. Το «κίτρινο υποβρύχιο» με τους τρεις σημερινούς βαθμούς εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς πάνω από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74' Λούκε, 82' Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4 (8' Μπλάνκο, 68' Τενάλια - 46' Ναβάρο, 74' Σανσέτ, 83',87' Νίκο Γουίλιαμς
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2 (88΄ Ραούλ Γκαρθία - 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)
Θέλτα-Ελτσε 3/5
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 3/5
Μπέτις-Οβιέδο 3/5
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/5
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 88 -34αγ. -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -34αγ. -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63 -34αγ.
Μπέτις 50
Θέλτα 44
Χετάφε 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44 -34αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42 -34αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 39
Βαλένθια 39 -34αγ.
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38 -34αγ.
Τζιρόνα 38 -34αγ.
Αλαβές 36 -34αγ.
Σεβίλλη 34
Λεβάντε 33 -34αγ.
Οβιέδο 28
