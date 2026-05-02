Άνετα η Άρσεναλ 3-0 τη Φούλαμ, η πρωταθλήτρια Μπάγερν 3-3 με την ουραγό Χάιντενχαϊμ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μπρέντφορντ νίκησε 3-0 την Γουέστ Χαμ και έδωσε την ευκαιρία στην Τότεναμ να την προσπεράσει, η Λεβερκούζεν διέλυσε 4-1 τη Λειψία, η Βιγιαρεάλ 5-1 την Λεβάντε και η Μπιλμπάο 4-2 την Αλαβές
Η Άρσεναλ μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένη να μην αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης για την κυριαρχία της και νίκησε εύκολα τη Φούλαμ με 3-0 πετυχαίνοντας και τα τρία τέρματα στο πρώτο μέρος.
Πλέον η ομάδα του Αρτέτα είναι στο +6 από τη Σίτι με δύο ματς περισσότερα στη βαθμολογία της Premier League και περιμένει την... αντίδραση της ομάδας του Γκουαρδιόλα.
Η Μπρέντφορντ έκανε τη... χάρη στην Τότεναμ και διέλυσαν τη Γουέστ Χαμ με 3-0 και έτσι οι «Spurs» έχουν την ευκαιρία με νίκη κόντρα στην Άστον Βίλα να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Νιούκαστλ επικράτησε άνετα της Μπράιτον με 3-1, ενώ Γουλβς και Σάντερλαντ έμειναν στο 1-1.
Στη Bundesliga η Μπάγερν «γκέλαρε» λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με την Παρί, 3-3 με τη Χάιντενχαϊμ, ενώ με το ίδιο σκορ τελείωσε και το Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη.
Η Λεβερκούζεν διέλυσε με 4-1 τη Λειψία, ενώ το Αμβούργο πήρε τεράστιο διπλό, 2-1 μέσα στη Φρανκφούρτη.
Στη La Liga η Ατλέτικο θα πάει με φόρα στη ρεβάνς με την Άρσεναλ, επικράτησε στη Βαλένθια 2-0 με τον Σιμεονέ να προχωρά σε εκτεταμένο ροτέισον.
Η Βιγιαρεάλ εξασφάλισε το Champions League σκορπώντας την Λεβάντε με 5-1.
«Ματσάρα» και στη Μαδρίτη με τη Μπιλμπάο, 4-2 στην έδρα της Αλαβές.
Στη Serie A η Νάπολι «καθάρισε» την υπόθεση Champions League παίρνοντας 0-0 στην έδρα της Κόμο.
Η Ουντινέζε επικράτησε 1-0 της Τορίνο.
Premier League (35η αγωνιστική)
Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)
Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)
Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)
Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9', 45+4' Γιόκερες, 40' Σάκα)
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3/5
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3/5
Άστον Βίλα-Τότεναμ 3/5
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Άρσεναλ 76 -35αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ.
Μάντσεστερ Γ. 61
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπρέντφορντ 51
Μπράιτον 50 -35αγ.
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Φούλαμ 48 -35αγ.
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 47 -35αγ.
Νιούκαστλ 45 -35αγ.
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Λιντς 43 -35αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36 -35αγ.
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--
Bundesliga (32η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Χαϊντενχάιμ 3-3 (44', 57' Γκορέτσκα, 90'+ Ραμάι-22', 76' Ζιβζιβάντζε, 31' Ντίκσι)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 1-2 (48' Ουζούν-51' Γκρόνμπακ, 59' Βιέιρα)
Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 1-3 (64' Σμιτ-24', 45' Καντέ, 69' Γιάκιτς)
Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 2-2 (73' Ρότε, 88' Μπούρκου-33' Μπούλτερ, 61' Ελ Μάλα)
Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3 (8', 49' Κράμαριτς, 23' Τουρέ-20' Φούρλιχ, 64' Ντεμίροβιτς, 90' Τόμας)
Λεβερκούζεν-Λειψία 4-1 (25΄,76΄,89΄ Σικ, 45΄ Τέγια - 80΄ Μπαουμγκάρτνερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Μάιντς 3/5
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 3/5
Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 83 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Ντόρτμουντ 67 -31αγ. --Champions League--
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 58
Χοφενχάιμ 58
Λεβερκούζεν 58
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43 -31αγ.
Άουγκσμπουργκ 40
Μάιντς 34 -31αγ.
Αμβούργο 34
Ουνιόν Βερολίνου 33
Γκλάντμπαχ 32 -31αγ.
Βέρντερ Βρέμης 32
Κολωνία 32
Ζανκτ Πάουλι 26 -31αγ.
Βόλφσμπουργκ 25 -31αγ.
Χαϊντενχάιμ 23
La Liga (34η αγωνιστική)
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74' Λούκε, 82' Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα
Θέλτα-Ελτσε 3/5
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 3/5
Μπέτις-Οβιέδο 3/5
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/5
Σεβίλη-Σοσιεδάδ 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 85 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -Champions League- -34αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 63 -34αγ.
Μπέτις 50
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44 -34αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43
Οσασούνα 42
Ράγιο Βαγεκάνο 39
Βαλένθια 39 -34αγ.
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38 -34αγ.
Τζιρόνα 38 -34αγ.
Αλαβές 36 -34αγ.
Σεβίλη 34
Λεβάντε 33 -34αγ.
Οβιέδο 28
Serie A (35η αγωνιστική)
Πίζα-Λέτσε 1-2 (56΄ Λερίς - 52΄ Μπαντά, 65΄ Σαντίρα)
Ουντινέζε-Τορίνο 2-0 (45'+ Εχιζίμπουε, 51' Κρίστενσεν)
Κόμο-Νάπολι 0-0
Αταλάντα-Τζένοα
Μπολόνια-Κάλιαρι 3/5
Σασουόλο-Μίλαν 3/5
Γιουβέντους-Βερόνα 3/5
Ίντερ-Πάρμα 3/5
Κρεμονέζε-Λάτσιο 4/5
Ρόμα-Φιορεντίνα 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Ίντερ 79 --Champions League--
Νάπολι 70 -35αγ.
Μίλαν 67
Γιουβέντους 64
Κόμο 62 -35αγ.
Ρόμα 61
Αταλάντα 54
Λάτσιο 48
Μπολόνια 48
Ουντινέζε 47 -35αγ.
Σασουόλο 46
Πάρμα 42
Τορίνο 41 -35αγ.
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 36
Λέτσε 32 -35αγ.
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19
Πίζα 18 -35αγ.
