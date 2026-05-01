Χαμός στη Σαουδική Αραβία: Κάνουν ό,τι μπορούν για να πάρει ο Ρονάλντο το πρωτάθλημα

Η Αλ Νασρ επικράτησε της Αλ Αχλί με 2-0, χάρη στα γκολ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Κίνγκσλεϊ Κομάν, όμως το ποδόσφαιρο ήταν το τελευταίο που απασχόλησε τους θεατές μετά το τελικό σφύριγμα.«Βοηθούν την Αλ Νασρ να το πάρει» – Η καταγγελία ΝτεμιράλΟ Τούρκος διεθνής αμυντικός της Αλ Αχλί, Μερίχ Ντεμιράλ, εξαπέλυσε «κεραυνούς» κατά της διοργάνωσης και της διαιτησίας. Η οργή του ξεκίνησε από το 28ο λεπτό, όταν η ομάδα του ζήτησε πέναλτι για χέρι αμυντικού της Αλ Νασρ, το οποίο ο διαιτητής απέρριψε ως «φυσική κίνηση του σώματος».«Μεγάλε Θεέ, όλοι βοηθούν την Αλ Νασρ να κατακτήσει το πρωτάθλημα! Αυτό είναι ντροπή. Όλοι θέλουν να κερδίσει ο Ρονάλντο και η παρέα του», δήλωσε ο Ντεμιράλ στις κάμερες, σε κατάσταση αμόκ.