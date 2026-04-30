Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Γιάννης Αντετοκούνμπο Ολυμπιακός Μονακό Euroleague Νόβακ Τζόκοβιτς

Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες

O Έλληνας σούπερ σταρ του NBA και ο GOAT του τένις ήταν καλεσμένοι της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το Game 2 των playoffs της Euroleague με τη Μονακό

Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Νόβακ Τζόκοβιτς  διεξήχθη  στο ΣΕΦ το Game 2 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague. 

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA είναι αυτή την περίοδο διακοπές στην Ελλάδα και εξέφρασε την επιθυμία να δει live το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού. 






Πριν από λίγες ημέρες ήταν καλεσμένος της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδρειο για τον αγώνα της Basket League με τον Πανιώνιο με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει και να του ζητά να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 



Δίπλα του είναι και ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος είχε εγκάρδια συνομιλία με τον πρόεδρο της Euroleague και συμπατριώτη του, Ντέγιαν Μποντιρόγκα. 

Στη συνέχεια κατέβηκαν και κάθισαν να δουν μαζί το παιχνίδι ο Αντετοκούνμπο με τον Τζόκοβιτς με τα φλας να παίρνουν... φωτιά.

Στο γήπεδο ήταν και ο συμπαίκτης του Γιάννη στους Μπακς, Κάιλ Κούζμα.


Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες


Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες


Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
