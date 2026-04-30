Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, βίντεο και φωτογραφίες
O Έλληνας σούπερ σταρ του NBA και ο GOAT του τένις ήταν καλεσμένοι της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το Game 2 των playoffs της Euroleague με τη Μονακό
Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Νόβακ Τζόκοβιτς διεξήχθη στο ΣΕΦ το Game 2 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA είναι αυτή την περίοδο διακοπές στην Ελλάδα και εξέφρασε την επιθυμία να δει live το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Πριν από λίγες ημέρες ήταν καλεσμένος της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδρειο για τον αγώνα της Basket League με τον Πανιώνιο με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει και να του ζητά να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Δίπλα του είναι και ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος είχε εγκάρδια συνομιλία με τον πρόεδρο της Euroleague και συμπατριώτη του, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
🔥 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ΣΕΦ και… το τετ α τετ με Τζόκοβιτς και Αγγελόπουλους!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 30, 2026
Ο Γιάννης Αντετοκουνμπο στο ΣΕΦ μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς pic.twitter.com/Xdj6rNivlo— SPORT24 (@sport24) April 30, 2026
Celebrity rows are filled with stars tonight. ✨@Giannis_An34 & @DjokerNole have joined the show! pic.twitter.com/J6nTAmuNLB— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
Στη συνέχεια κατέβηκαν και κάθισαν να δουν μαζί το παιχνίδι ο Αντετοκούνμπο με τον Τζόκοβιτς με τα φλας να παίρνουν... φωτιά.
Στο γήπεδο ήταν και ο συμπαίκτης του Γιάννη στους Μπακς, Κάιλ Κούζμα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
