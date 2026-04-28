«Αυτοκτόνησε» στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς: Έχασε δύο ματς πόιντ και αποκλείστηκε με 2-1 από τον Κάσπερ Ρουντ, βίντεο
O Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε μετά από 3 ώρες με  6-7 (4), 7-6 (2), 7-6 (3) από τον Κάσπερ Ρουντ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Madrid Open

Έχασε δικό του παιχνίδι και αποκλείστηκε από το Madrid Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας  ηττήθηκε στον 4ο γύρο με 6-7 (4), 7-6 (2), 7-6 (3) μετά 2.57' από τον  Κάσπερ Ρουντ ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2025 στη Μαδρίτη και δεν συνεχίζει στο Masters. 






Όλα κρίθηκαν στο 3ο σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε διπλό ματς πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά ο Κάσπερ Ρουντ το έσβησε για το 5-4. 


Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στο 5ο γκέιμ του 3ου σετ και προηγήθηκε με 3-2. Ο Κάσπερ Ρουντ έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ αλλά ο Έλληνας τενίστας τα έσβησε. Ο Νορβηγός είδε τον Τσιτσιπά να του σβήνει άλλα 2 μπρέικ πόιντ και να φτάνει στο 4-2 με το σερβίς του.

Ο Κάσπερ Ρουντ μείωσε σε 4-3 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστω και με δυσκολία έφτασε στο 5-3. O Έλληνας τενίστας είχε διπλό ματς πόιντ στο σερβίς του Νορβηγού αλλά δεν τα κατάφερε να κλείσει το παιχνίδι (5-4). 

Στο 10ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έσβησε μπρέικ του Ρουντ αλλά ο Νορβηγός βρήκε άλλο ένα μπρέικ πόιντ και ισοφάρισε με μπρέικ σε 5-5. 



Ο Ρουντ εύκολα πήγε στο 6-5 με το σερβίς του αλλά ο Τσιτσιπάς έστειλε και το 3ο σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 2-0 με μίνι μπρέικ και με 2ο μίνι μπρέικ πήγε στο 3-1. 

Ο Νορβηγός πήρε πίσω το μίνι μπρέικ (3-3) και έφτασε στο 4-3! Ο Έλληνας κατέρρευσε και ηττήθηκε με 7-6 (3).

O Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον 4ο γύρο του Madrid Open και κέρδισε 5 θέσεις στο live raking και έτσι από το Νο80 πλέον φιγουράρει στο Νο75. 



Δείτε Επίσης