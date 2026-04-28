«Αυτοκτόνησε» στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς: Έχασε δύο ματς πόιντ και αποκλείστηκε με 2-1 από τον Κάσπερ Ρουντ, βίντεο

Ο Ρουντ εύκολα πήγε στο 6-5 με το σερβίς του αλλά ο Τσιτσιπάς έστειλε και το 3ο σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 2-0 με μίνι μπρέικ και με 2ο μίνι μπρέικ πήγε στο 3-1.Ο Νορβηγός πήρε πίσω το μίνι μπρέικ (3-3) και έφτασε στο 4-3! Ο Έλληνας κατέρρευσε και ηττήθηκε με 7-6 (3).O Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον 4ο γύρο του Madrid Open και κέρδισε 5 θέσεις στο live raking και έτσι από το Νο80 πλέον φιγουράρει στο Νο75.