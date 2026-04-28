«Αυτοκτόνησε» στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς: Έχασε δύο ματς πόιντ και αποκλείστηκε με 2-1 από τον Κάσπερ Ρουντ, βίντεο
O Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε μετά από 3 ώρες με 6-7 (4), 7-6 (2), 7-6 (3) από τον Κάσπερ Ρουντ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Madrid Open
Έχασε δικό του παιχνίδι και αποκλείστηκε από το Madrid Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον 4ο γύρο με 6-7 (4), 7-6 (2), 7-6 (3) μετά 2.57' από τον Κάσπερ Ρουντ ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2025 στη Μαδρίτη και δεν συνεχίζει στο Masters.
Όλα κρίθηκαν στο 3ο σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε διπλό ματς πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά ο Κάσπερ Ρουντ το έσβησε για το 5-4.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στο 5ο γκέιμ του 3ου σετ και προηγήθηκε με 3-2. Ο Κάσπερ Ρουντ έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ αλλά ο Έλληνας τενίστας τα έσβησε. Ο Νορβηγός είδε τον Τσιτσιπά να του σβήνει άλλα 2 μπρέικ πόιντ και να φτάνει στο 4-2 με το σερβίς του.
Ο Κάσπερ Ρουντ μείωσε σε 4-3 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστω και με δυσκολία έφτασε στο 5-3. O Έλληνας τενίστας είχε διπλό ματς πόιντ στο σερβίς του Νορβηγού αλλά δεν τα κατάφερε να κλείσει το παιχνίδι (5-4).
Στο 10ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έσβησε μπρέικ του Ρουντ αλλά ο Νορβηγός βρήκε άλλο ένα μπρέικ πόιντ και ισοφάρισε με μπρέικ σε 5-5.
TITLE DEFENCE: STILL ON ✅ @CasperRuud98 saves two match points to defeat Tsitsipas 6-7(4) 7-6(2) 7-6(3) and reach the last eight!#MMOpen pic.twitter.com/nMxjFICAzo— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026
Cat and Mouse 🐱🐭@stefanos #MMOpen pic.twitter.com/k5vZncLt03— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026
Clutch tiebreak 🔥— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026
Ruud produces a sensational lob to level the match against Tsitsipas!#MMOpen pic.twitter.com/J2XNjERtgd
Ο Ρουντ εύκολα πήγε στο 6-5 με το σερβίς του αλλά ο Τσιτσιπάς έστειλε και το 3ο σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 2-0 με μίνι μπρέικ και με 2ο μίνι μπρέικ πήγε στο 3-1.
Ο Νορβηγός πήρε πίσω το μίνι μπρέικ (3-3) και έφτασε στο 4-3! Ο Έλληνας κατέρρευσε και ηττήθηκε με 7-6 (3).
O Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον 4ο γύρο του Madrid Open και κέρδισε 5 θέσεις στο live raking και έτσι από το Νο80 πλέον φιγουράρει στο Νο75.
