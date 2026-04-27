Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Βίντεο: Η αγκαλιά και το φιλί του Λοκατέλι στον Μόντριτς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κροάτη
Βίντεο: Η αγκαλιά και το φιλί του Λοκατέλι στον Μόντριτς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κροάτη
Ο αρχηγός της Γιουβέντους προκάλεσε άθελα του διπλά κάταγμα ζυγωματικού στον έμπειρο άσο της Μίλαν - Παρά τον τραυματισμό ο 40χρονος Μόντριτς θα προλάβει το Μουντιάλ
Μπορεί η αναμέτρηση της Μίλαν με τη Γιουβέντους να μην πρόσεφερε στους θεατές ιδιαίτερες αγωνιστικές συγκινήσεις και γκολ (τελικό σκορ 0-0), ωστόσο το σφύριγμα της λήξης τους χάρισε ένα στιγμιότυπο που θα θυμούνται σίγουρα για πολύ καιρό.
Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά του αγώνα σε μια εναέρια διεκδίκηση της μπάλας ο Μανουέλ Λοκατέλι χτύπησε άθελα του τον Λούκα Μόντριτς , προκαλώντας διπλό κάταγμα ζυγωματικού στον αντίπαλο του.
Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο αρχηγός της Γιουβέντους έτρεξε αμέσως κοντά στον αρχηγό της Μίλαν, θέλοντας να του ζητήσει συγνώμη (υπέστη διπλό κάταγμα ζυγωματικού).
Ωστόσο ο 28χρονος Ιταλός δεν αρκέστηκε μόνο στα λόγια. Μόλις πλησίασε τον Κροάτη της Μίλαν του έδωσε ένα φιλί και τον πήρε αγκαλιά, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Οι δύο παίκτες αποχώρησαν μαζί για τα αποδυτήρια δείχνοντας πως το άτυχο συμβάν ανήκει ήδη στο παρελθόν.
Μάλιστα ο Λοκατέλι, που ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο και στον λογαριασμό του στο instagram ζητώντας ξανά συγνώμη από τον Μόντριτς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: «Λυπάμαι, είναι κρίμα όταν ένας πρωταθλητής σαν αυτόν πρέπει να αποχωρήσει από το ματς. Του ζήτησα συγγνώμη στο τέλος και μου απάντησε ότι είμαι ξεροκέφαλος».
Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά του αγώνα σε μια εναέρια διεκδίκηση της μπάλας ο Μανουέλ Λοκατέλι χτύπησε άθελα του τον Λούκα Μόντριτς , προκαλώντας διπλό κάταγμα ζυγωματικού στον αντίπαλο του.
Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο αρχηγός της Γιουβέντους έτρεξε αμέσως κοντά στον αρχηγό της Μίλαν, θέλοντας να του ζητήσει συγνώμη (υπέστη διπλό κάταγμα ζυγωματικού).
Ωστόσο ο 28χρονος Ιταλός δεν αρκέστηκε μόνο στα λόγια. Μόλις πλησίασε τον Κροάτη της Μίλαν του έδωσε ένα φιλί και τον πήρε αγκαλιά, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Οι δύο παίκτες αποχώρησαν μαζί για τα αποδυτήρια δείχνοντας πως το άτυχο συμβάν ανήκει ήδη στο παρελθόν.
Manuel Locatelli on his collision with Luka Modrić:— TheCroatian (@TheCroatian_) April 26, 2026
“Modrić said to me, 'Your head is hard." I said to him, 'So is yours."
We collided hard, that's clear. I feel sorry for it happening to any player, but a champion like him leaving a match in this way is regrettable for… pic.twitter.com/rcXAbcsuQR
Μάλιστα ο Λοκατέλι, που ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο και στον λογαριασμό του στο instagram ζητώντας ξανά συγνώμη από τον Μόντριτς, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: «Λυπάμαι, είναι κρίμα όταν ένας πρωταθλητής σαν αυτόν πρέπει να αποχωρήσει από το ματς. Του ζήτησα συγγνώμη στο τέλος και μου απάντησε ότι είμαι ξεροκέφαλος».
Ηρέμησαν στην Κροατία
Από τη στιγμή που ο Μόντριτς έγινε αλλαγή, στο επιτελείο της Εθνικής Κροατίας επικράτησε συναγερμός καθώς ήταν φανερό ότι δεν είχαν να κάνουν με έναν απλό τραυματισμό.
Στο άκουσμα της είδησης περί διπλού κατάγματος στο ζυγωματικό όλοι πάγωσαν, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τους καθησύχασε.
Ο Μόντριτς θα μπει αύριο (Τρίτη 28/4) στο χειρουργείο, αλλά σε 20 ημέρες περίπου θα μπορεί να επιστρέψει στις προπονήσεις και θα αγωνιστεί κανονικά στο Μουντιάλ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
