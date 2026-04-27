Ο Τσάβι Σίμονς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και χάνει το Μουντιάλ
SPORTS
Τότεναμ Τσάβι Σίμονς Εθνική Ολλανδίας Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Οι φόβοι των ανθρώπων της Τότεναμ και της Εθνικής Ολλανδίας επιβεβαιώθηκαν με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου μετά τον τραυματισμό του στον εκτός έδρας αγώνα με τη Γουλβς

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο εφιάλτης για την Τότεναμ συνεχίζεται, καθώς οι Λονδρέζοι ναι μεν πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη μέσα στο 2026, ωστόσο όχι μόνο παρέμειναν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά έχασαν και έναν από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές τους.

Ο Τσάβι Σίμονς σε μια ανύποπτη στιγμή είδε το γόνατο του να κολλάει στο χορτάρι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τους φόβους για σοβαρή ζημιά.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, μέσα στην εβδομάδα θα μπει στο χειρουργείο και η επιστροφή του αναμένεται στις αρχές του 2027.

Πέρα όμως από την Τότεναμ που έχει άλλους τέσσερις αγώνες μπροστά της για να αποφύγει τον υποβιβασμό, το σοκ είναι εξίσου μεγάλο και για την Εθνική Ολλανδίας καθώς ο Ρόναλντ Κούμαν έχασε ένα από τα βασικά του στελέχη, 50 ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης