Ο Τσάβι Σίμονς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και χάνει το Μουντιάλ
Οι φόβοι των ανθρώπων της Τότεναμ και της Εθνικής Ολλανδίας επιβεβαιώθηκαν με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου μετά τον τραυματισμό του στον εκτός έδρας αγώνα με τη Γουλβς
Ο εφιάλτης για την Τότεναμ συνεχίζεται, καθώς οι Λονδρέζοι ναι μεν πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη μέσα στο 2026, ωστόσο όχι μόνο παρέμειναν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά έχασαν και έναν από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές τους.
Ο Τσάβι Σίμονς σε μια ανύποπτη στιγμή είδε το γόνατο του να κολλάει στο χορτάρι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τους φόβους για σοβαρή ζημιά.
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, μέσα στην εβδομάδα θα μπει στο χειρουργείο και η επιστροφή του αναμένεται στις αρχές του 2027.
Πέρα όμως από την Τότεναμ που έχει άλλους τέσσερις αγώνες μπροστά της για να αποφύγει τον υποβιβασμό, το σοκ είναι εξίσου μεγάλο και για την Εθνική Ολλανδίας καθώς ο Ρόναλντ Κούμαν έχασε ένα από τα βασικά του στελέχη, 50 ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026.
