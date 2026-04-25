Η Σίτι 2-1 τη Σαουθάμπτον, για 4η σερί σεζόν στον τελικό του FA Cup, η Άρσεναλ 1-0 τη Νιούκαστλ, η Μπάγερν 4-3 τη Μάιντς, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Λίβερπουλ 3-1 την Κρίσταλ Πάλας, η Τότεναμ 1-0 την Γουλβς, η Γουέστ Χαμ 2-1 την Έβερτον και η Μπαρτσελόνα 2-0 τη Χετάφε
Η Άρσεναλ πήρε τη νίκη κόντρα στην Νιούκαστλ αγκομαχώντας... με 1-0 και πήρε ξανά κεφάλι στην βαθμολογία της Premier League στο +3 από τη Σίτι, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου νικώντας 2-1 την Σαουθάμπτον στο «Γουέμπλεϊ».
Στη μάχη της παραμονής η Τότεναμ πήρε νίκη «ανάσα» με 1-0 στην έδρα της Γουλβς, όμως η Γουέστ Χαμ δεν της έκανε τη χάρη να στραβοπατήσει, αφού επικράτησε με 2-1 της Έβερτον.
Η Λίβερπουλ καθάρισε την υπόθεση Champions League νικώντας την Κρίσταλ Πάλας με 3-1, ξεφεύγοντας στο +11 από την Τσέλσι και στο +8 από την Μπράιτον.
Στη Bundesliga η πρωταθλήτρια Μπάγερν πήρε τη νίκη με φοβερή ανατροπή, έχανε με 3-0 από τη Μάιντς και τελικά νίκησε με 3-4 σε ακόμα μια παράσταση από την ομάδα του Κομπανί.
Η Λεβερκούζεν πήρε το διπλό στην έδρα της Κολωνία με 2-1, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα κατάφερε η Χόφενχαϊμ στην έδρα του Αμβούργου.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Χετάφε και αγκάλιασε τον τίτλο, όντας στο +11 από τη δεύτερη Ρεάλ.
Βαλένθια και Αλαβές επικράτησαν αμφότερες με 2-1 των Μαγιόρκα και Τζιρόνα.
Στη Serie A, βήμα Champions League έκανε η Ρόμα επικρατώντας με 2-0 στη Μπολόνια, ενώ η Πάρμα νίκησε τη ουραγό Πίζα με 1-0.
Premier League (34η αγωνιστική)
Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)
Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1 (36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς - 72΄ Μουνιός) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον - 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Τότεναμ 0-1 (82΄ Ζοάο Παλίνια) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0 ( 9' Έζε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04
Βαθμολογία (24 αγώνες)
Άρσεναλ 73
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ.
Μάντσεστερ Γ. 58 -33αγ.
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48 -33αγ.
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 40
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε-
Bundesliga (31η αγωνιστική)
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού - 78΄ Ντοέκι)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ - 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Άουγκσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε - 66΄ Ντοάν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ - 43΄πεν., 52΄ Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Χοφενχάιμ 1-2
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 26/04
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 26/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 82
Ντόρτμουντ 64 -30αγ.
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 56 -30αγ.
Λεβερκούζεν 55
Χοφενχάιμ 54 -30αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43 -30αγ.
Άουγκσμπουργκ 37
Μάιντς 34
Γκλάντμπαχ 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Αμβούργο 31 -30αγ.
Βέρντερ Βρέμης 31 -30αγ.
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 25
Χαϊντενχάιμ 22
La Liga (33η αγωνιστική)
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90+4΄ Μπεγερίν - 17΄ Βινίσιους)
Αλαβές-Μαγιόρκα 2-1 (56΄, 69΄ Τόνι Μαρτίνεθ - 18΄ Βιργκίλι)
Χετάφε-Μπαρτσελόνα 0-2 (45΄ Φερμίν Λόπεθ, 74΄ Ράσφορντ)
Βαλένθια-Τζιρόνα 2-1 (50΄ Ραμαζάνι, 59΄ Σαντίκ - 63΄ Ρόκα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 26/04
Οβιέδο-Έλτσε 26/04
Οσασούνα-Σεβίλη 26/04
Βιγιαρεάλ-Θέλτα 26/04
Εσπανιολ-Λεβάντε 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 85 -33αγ. -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -33αγ. -Champions League-
Βιγιαρεάλ 62
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 50 -33αγ.
Χετάφε 44 -33αγ.
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -Europa League-
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Οσασούνα 39
Βαλένθια 39 -33αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 38
Εσπανιόλ 38
Τζιρόνα 38 -33αγ.
Αλαβές 36 -33αγ.
Μαγιόρκα 35 -33αγ.
Έλτσε 35
Σεβίλη 34
Λεβάντε 32
Οβιέδο 28
Serie A (34η αγωνιστική)
Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)
Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)
Βερόνα-Λέτσε
Φιορεντίνα-Σασουόλο 26/04
Τζένοα-Κόμο 26/04
Τορίνο-Ίντερ 26/04
Μίλαν-Γιουβέντους 26/04
Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04
Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Ίντερ 78
Νάπολι 69 -34αγ.
Μίλαν 66
Γιουβέντους 63
Ρόμα 61 -34αγ.
Κόμο 58
Αταλάντα 54
Μπολόνια 48 -34αγ.
Λάτσιο 47
Σασουόλο 45
Ουντινέζε 43
Πάρμα 42 -34αγ.
Τορίνο 40
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 36
Κάλιαρι 33
Κρεμονέζε 28 -34αγ.
Λέτσε 28
Βερόνα 18
Πίζα 18 -34αγ.
