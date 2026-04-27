Βίντεο: Βόιτσεχ Σέζνι και Λαμίν Γιαμάλ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τα παιδιά με καρκίνο
Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό προκειμένου ο Πολωνός τερματοφύλακας και ο 19χρονος συμπαίκτης του στη Μπαρτσελόνα να συγκεντρώσουν λεφτά για τη θεραπεία παιδιών με καρκίνο

Την ευκαιρία να βοηθήσει για ακόμα μία φορά όσους το έχουν ανάγκη, άρπαξε ο Βόιτσεχ Σέζνι με τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα να ζητά βοήθεια από τον συμπαίκτη του Λαμίν Γιαμάλ και μαζί να ανεβάζουν ένα βίντεο το οποίο είχε καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα.



Πιο συγκεκριμένα οι δύο άσσοι των «Μπλαουγκράνα» αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ανεβάσουν στα social media ένα βίντεο, το οποίο όποιος έβλεπε και μοιραζόταν με τους φίλους και τους ακολούθους του, θα βοηθούσε στη συγκέντρωση χρημάτων, για τα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Κάθε προβολή και κοινοποίηση συνέβαλε στη χρηματοδότηση της θεραπείας τους με τα σχόλια να είναι πραγματικά συγκινητικά.



Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral, με τον Πολωνό να ευχαριστεί θερμά τον 19χρονο συμπαίκτη του, που βοήθησε με την παρουσία του σε αυτή την προσπάθεια.

Η φιλανθρωπική δράση του Σέζνι είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με τον έμπειρο τερματοφύλακα να έχει συνεργασία με το Ίδρυμα της Μπαρτσελόνα, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες όπως η στήριξη προσφύγων και άπορων ατόμων μέσω της παγκόσμιας συμμαχίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).


Τον Φεβρουάριο του 2026, ο Σέζνι εκπλήρωσε την επιθυμία του 11χρονου Φέλιξ, ενός παιδιού από την Πολωνία που πάσχει από σπάνια νόσο των οστών, προσκαλώντας τον σε προπόνηση και σε αγώνα της ομάδας.

Κατά τη θητεία του στην Άρσεναλ, είχε βοηθήσει ενεργά και στην ανακαίνιση ενός κέντρου για άστεγους νέους στο Σόχο του Λονδίνου, στο πλαίσιο της καμπάνιας "Be a Gooner, Be a Giver".

