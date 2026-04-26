Η Τσέλσι αντίπαλος της Σίτι στον τελικό Κυπέλλου, γκολ ο Δουβίκας και η Κόμο συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, δείτε γκολ
Η Τσέλσι αντίπαλος της Σίτι στον τελικό Κυπέλλου, γκολ ο Δουβίκας και η Κόμο συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, δείτε γκολ
Οι Λονδρέζοι παρά τα τεράστια εσωτερικά προβλήματα λύγισαν την αντίσταση της Λιντς και έδωσαν ραντεβού στο Γουέμπλεϊ με τη Σίτι - Στη ζώνη του υποβιβασμού η Σεβίλλη - Μεγάλο διπλό για την Κόμο του Δουβίκα που συνεχίζει να διεκδικεί μια θέση στο Champions League
Οι όποιες εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας δεν είχαν συνέχεια στην ημιτελική φάση του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού, καθώς μετά τη Σίτι (κέρδισε με ανατροπή στο φινάλε τη Σαουθάμπτον) η Τσέλσι επιβλήθηκε με 1-0 της Λιντς και ο φετινός τελικός θα έχει ως φιναλίστ τους «πολίτες» και τους «μπλε» του Λονδίνου.
Ο τίτλος στη La Liga φαίνεται ότι έχει κριθεί (η Μπάρτσα είναι πλέον στο +11 από τη Ρεάλ) και το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της παραμονής με την Έλτσε να παίρνει τεράστια ανάσα με το διπλό στο Οβιέδο, που έστειλε τους νεοφώτιστους πίσω στην Segunda Division, ενώ η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αν και προηγήθηκε 0-1 στο 69' στην Παμπλόνα, ηττήθηκε με buzzer beater στο 90'+9' από την Οσασούνα και πλέον βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υπόβιβασμού!
Γκέλα για τη Στουτγάρδη στη μάχη για την έξοδο στο Champions League καθώς έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με τη Βέρντερ και η Λεβερκούζεν με ματς λιγότερο είναι στο -2 από τους Σουηβούς.
Στη Serie A η Κόμο με τον Τάσο Δουβίκα να ανοίγει το σκορ πέρασε από την έδρα της Τζένοα (0-2) και παραμένει σε απόσταση βολής από την τετράδα και το Champions League., ενώ η Ίντερ αν και προηγήθηκε 2-0 στην έδρα της Τορίνο, είδε την «γκρανάτα» να ισοφαρίζει στο τελευταίο 20λεπτο, χωρίς ωστόσο να νιώθει απειλή για το το φετινό σκουντέτο (είναι στο +10 από τη 2η θέση).
Κύπελλο Αγγλίας (ημιτελικοί)
Μάντσεστερ Σίτι-Σαουθάμπτον 2-1 (82' Ντοκού, 87' Γκονζάλεζ - 79' Αζάζ)
Τσέλσι-Λιντς 1-0 (23' Έντσο Φερνάντεζ)
Premier League (34η αγωνιστική)
Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)
Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1 (36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς - 72΄ Μουνιός)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον - 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Γουλβς-Τότεναμ 0-1 (82΄ Ζοάο Παλίνια)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0 ( 9' Έζε)
Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04
Βαθμολογία (24 αγώνες)
Άρσεναλ 73
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ.
Μάντσεστερ Γ. 58 -33αγ.
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48 -33αγ.
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 40
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε-
Bundesliga (31η αγωνιστική)
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού - 78΄ Ντοέκι)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ - 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0
Άουγκσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε - 66΄ Ντοάν)
Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ - 43΄πεν., 52΄ Σικ)
Αμβούργο-Χοφενχάιμ 1-2 (34΄πεν. Γκλάτσελ - 19΄ Ασλάνι, 45΄ Λέμπερλε)
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (61' Ντεμίροβιτς - 18' Στάγκε)
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 23-0 (8' Μπέιερ, 14' Γκιρασί, 32' Μπενσεμπαϊνί, 87' Σίλβα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 82
Ντόρτμουντ 67
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 57
Χοφενχάιμ 57
Λεβερκούζεν 55
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43
Άουγκσμπουργκ 37
Μάιντς 34
Γκλάντμπαχ 32
Βέρντερ Βρέμης 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Αμβούργο 31
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 25
Χαϊντενχάιμ 22
La Liga (33η αγωνιστική)
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90+4΄ Μπεγερίν - 17΄ Βινίσιους)
Αλαβές-Μαγιόρκα 2-1 (56΄, 69΄ Τόνι Μαρτίνεθ - 18΄ Βιργκίλι)
Χετάφε-Μπαρτσελόνα 0-2 (45΄ Φερμίν Λόπεθ, 74΄ Ράσφορντ)
Βαλένθια-Τζιρόνα 2-1 (50΄ Ραμαζάνι, 59΄ Σαντίκ - 63΄ Ρόκα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (49΄ Γκριεζμάν, 54΄, 90+3΄ Σόρλοτ - 23΄ Παρέδες, 90+7΄ Γκουρουθέτα)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 3-3 (30΄ Καμέγιο, 84΄ Λεζέν, 90+9΄ Αλεμάο - 22΄, 76΄πεν. Οϊαρθάμπαλ, 63΄ Οσκαρσον)
Οβιέδο-Έλτσε 1-2 (76΄ Τσάιρα - 6΄ Μπίγκας, 16΄ Βιγιάρ)
Οσασούνα-Σεβίλλη 2-1 (80΄ Ραούλ Γκαρσία, 90+9΄ Κατένα - 69΄ Μοπέ)
Βιγιαρεάλ-Θέλτα 2-1 (2΄ πεν. Μορένο, 29΄ Πέπε - 73΄ πεν. Ιγκλέσιας)
Εσπανιόλ-Λεβάντε 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 85 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 62
Ατλέτικο Μαδρίτης 60
Μπέτις 50
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Ράγιο Βαγεκάνο 39
Βαλένθια 39
Έλτσε 38
Εσπανιόλ 38 -32αγ.
Τζιρόνα 38
Αλαβές 36
Μαγιόρκα 35
Σεβίλλη 34
Λεβάντε 32 -32αγ.
Οβιέδο 28
Serie A (34η αγωνιστική)
Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)
Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)
Βερόνα-Λέτσε 0-0
Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0
Τζένοα-Κόμο 0-2 (10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)
Τορίνο-Ίντερ 2-2 (70' Sime;one, 79' pen. Bl;asitw) 23' Τουράμ, 61' Μπίσεκ)
Μίλαν-Γιουβέντους 0-0
Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04
Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Ίντερ 79 --Champions League--
Νάπολι 69
Μίλαν 67
Γιουβέντους 63
Κόμο 61
Ρόμα 61
Αταλάντα 54 -33αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47 -33αγ.
Σασουόλο 46
Ουντινέζε 43 -33αγ.
Πάρμα 42
Τορίνο 41
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 33 -33αγ.
Λέτσε 29
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19
Πίζα 18
Ο τίτλος στη La Liga φαίνεται ότι έχει κριθεί (η Μπάρτσα είναι πλέον στο +11 από τη Ρεάλ) και το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της παραμονής με την Έλτσε να παίρνει τεράστια ανάσα με το διπλό στο Οβιέδο, που έστειλε τους νεοφώτιστους πίσω στην Segunda Division, ενώ η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αν και προηγήθηκε 0-1 στο 69' στην Παμπλόνα, ηττήθηκε με buzzer beater στο 90'+9' από την Οσασούνα και πλέον βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υπόβιβασμού!
Γκέλα για τη Στουτγάρδη στη μάχη για την έξοδο στο Champions League καθώς έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με τη Βέρντερ και η Λεβερκούζεν με ματς λιγότερο είναι στο -2 από τους Σουηβούς.
Στη Serie A η Κόμο με τον Τάσο Δουβίκα να ανοίγει το σκορ πέρασε από την έδρα της Τζένοα (0-2) και παραμένει σε απόσταση βολής από την τετράδα και το Champions League., ενώ η Ίντερ αν και προηγήθηκε 2-0 στην έδρα της Τορίνο, είδε την «γκρανάτα» να ισοφαρίζει στο τελευταίο 20λεπτο, χωρίς ωστόσο να νιώθει απειλή για το το φετινό σκουντέτο (είναι στο +10 από τη 2η θέση).
Κύπελλο Αγγλίας (ημιτελικοί)
Μάντσεστερ Σίτι-Σαουθάμπτον 2-1 (82' Ντοκού, 87' Γκονζάλεζ - 79' Αζάζ)
Τσέλσι-Λιντς 1-0 (23' Έντσο Φερνάντεζ)
Premier League (34η αγωνιστική)
Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)
Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1 (36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς - 72΄ Μουνιός)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον - 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Γουλβς-Τότεναμ 0-1 (82΄ Ζοάο Παλίνια)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0 ( 9' Έζε)
Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04
Βαθμολογία (24 αγώνες)
Άρσεναλ 73
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ.
Μάντσεστερ Γ. 58 -33αγ.
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48 -33αγ.
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 40
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε-
Bundesliga (31η αγωνιστική)
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού - 78΄ Ντοέκι)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ - 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0
Άουγκσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε - 66΄ Ντοάν)
Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ - 43΄πεν., 52΄ Σικ)
Αμβούργο-Χοφενχάιμ 1-2 (34΄πεν. Γκλάτσελ - 19΄ Ασλάνι, 45΄ Λέμπερλε)
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (61' Ντεμίροβιτς - 18' Στάγκε)
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 23-0 (8' Μπέιερ, 14' Γκιρασί, 32' Μπενσεμπαϊνί, 87' Σίλβα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 82
Ντόρτμουντ 67
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 57
Χοφενχάιμ 57
Λεβερκούζεν 55
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43
Άουγκσμπουργκ 37
Μάιντς 34
Γκλάντμπαχ 32
Βέρντερ Βρέμης 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Αμβούργο 31
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 25
Χαϊντενχάιμ 22
La Liga (33η αγωνιστική)
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90+4΄ Μπεγερίν - 17΄ Βινίσιους)
Αλαβές-Μαγιόρκα 2-1 (56΄, 69΄ Τόνι Μαρτίνεθ - 18΄ Βιργκίλι)
Χετάφε-Μπαρτσελόνα 0-2 (45΄ Φερμίν Λόπεθ, 74΄ Ράσφορντ)
Βαλένθια-Τζιρόνα 2-1 (50΄ Ραμαζάνι, 59΄ Σαντίκ - 63΄ Ρόκα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (49΄ Γκριεζμάν, 54΄, 90+3΄ Σόρλοτ - 23΄ Παρέδες, 90+7΄ Γκουρουθέτα)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 3-3 (30΄ Καμέγιο, 84΄ Λεζέν, 90+9΄ Αλεμάο - 22΄, 76΄πεν. Οϊαρθάμπαλ, 63΄ Οσκαρσον)
Οβιέδο-Έλτσε 1-2 (76΄ Τσάιρα - 6΄ Μπίγκας, 16΄ Βιγιάρ)
Οσασούνα-Σεβίλλη 2-1 (80΄ Ραούλ Γκαρσία, 90+9΄ Κατένα - 69΄ Μοπέ)
Βιγιαρεάλ-Θέλτα 2-1 (2΄ πεν. Μορένο, 29΄ Πέπε - 73΄ πεν. Ιγκλέσιας)
Εσπανιόλ-Λεβάντε 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 85 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 62
Ατλέτικο Μαδρίτης 60
Μπέτις 50
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Ράγιο Βαγεκάνο 39
Βαλένθια 39
Έλτσε 38
Εσπανιόλ 38 -32αγ.
Τζιρόνα 38
Αλαβές 36
Μαγιόρκα 35
Σεβίλλη 34
Λεβάντε 32 -32αγ.
Οβιέδο 28
Serie A (34η αγωνιστική)
Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)
Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)
Βερόνα-Λέτσε 0-0
Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0
Τζένοα-Κόμο 0-2 (10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)
Τορίνο-Ίντερ 2-2 (70' Sime;one, 79' pen. Bl;asitw) 23' Τουράμ, 61' Μπίσεκ)
Μίλαν-Γιουβέντους 0-0
Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04
Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Ίντερ 79 --Champions League--
Νάπολι 69
Μίλαν 67
Γιουβέντους 63
Κόμο 61
Ρόμα 61
Αταλάντα 54 -33αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47 -33αγ.
Σασουόλο 46
Ουντινέζε 43 -33αγ.
Πάρμα 42
Τορίνο 41
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 33 -33αγ.
Λέτσε 29
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19
Πίζα 18
