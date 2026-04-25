Η απογοήτευση στα πρόσωπα των παικτών του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου μετά την ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, φωτογραφίες
Παίκτες και προπονητής του Δικεφάλου έκατσαν στον πάγκο και παρακολουθούσαν τους πανηγυρισμούς των παικτών του ΟΦΗ χαμένοι στις σκέψεις τους - Αποδοκιμάστηκαν από μικρή μερίδα φιλάθλων οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Το τελευταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου στον τελικό Κυπέλλου βρίσκει στους ανθρώπους του ΟΦΗ να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.
Από την άλλη το σοκ της απώλειας ήταν μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα ελάχιστοι φίλαθλοι του Δικεφάλου δεν έφυγαν από το γήπεδο, με τη λήξη του αγώνα και περίμεναν να αποδοκιμάσουν τους παίκτες της ομάδας τους.
Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν τον σοκαρισμένο Ρασβάν Λουτσέσκου, που κοιτάει... στα χαμένα και δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη λίγο πριν στον αγωνιστικό χώρο αλλά και τους παίκτες του ΠΑΟΚ στον πάγκο και στον αγωνιστικό χώρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα