Ραζβάν Λουτσέσκου: «Ήταν μία ντροπιαστική ήττα, διανύουμε σκοτεινή περίοδο», δείτε βίντεο
Στην έλλειψη αυτοπεποίθησης στάθηκε με τις δηλώσεις του ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά την ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ
Ο χαμένος Τελικός Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ έφερε κατήφεια και προβληματισμό στον ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευση του.
Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν είχε διάθεση για πολλά λόγια και αρκέστηκε απλά να πει:
«Πολύ σκοτεινή περίοδος, πολύ κακή βραδιά. Ξεκινήσαμε καλά, με έλεγχο, με κυριαρχία, με γκολ, δεχθήκαμε γκολ με την πρώτη τους ευκαιρία και χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας.
Χάσαμε τον έλεγχο. Δεχθήκαμε και δεύτερο γκολ δίχως να είναι επιβλητικός ο ΟΦΗ, αλλά ήταν δικό μας λάθος.
Είναι δύσκολο όταν δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα θέλεις… Είναι κρίμα και μία σκοτεινή περίοδος για εμάς…».
