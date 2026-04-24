Κόντης: «Φαβορί για το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ αλλά εμείς έχουμε τη δίψα για να το πάρουμε»

Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός ενόψει του αυριανού τελικού Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό (20:30)





Μετά την τελευταία προπόνηση των Κρητικών ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στην κοινή συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην καλή κατάσταση της ομάδας του.



Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη



«Καταρχάς, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους ανθρώπους που έφυγαν. Για εμάς, αύριο είναι ένα ιστορικό παιχνίδι.







Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερα Κύπελλα την τελευταία δεκαετία. Το όνειρό μας είναι τεράστιο. Θέλουμε μόνο ένα πράγμα.



Να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο και, στο τέλος, να σηκώσουμε το Κύπελλο.



Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε αυτοπεποίθηση και να κρατάμε την μπάλα, ώστε να μην δεχόμαστε πίεση.



Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format που παίζουμε δεν είναι ιδανικό, επειδή η 5η θέση δεν θα έχει αξία. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση και είμαστε σε καλό μομέντουμ.



Η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Δεν μπορώ να προϊδεάσω τι θα γίνει αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση ως ομάδα».



Λαμπρόπουλος: «Πέρσι ήμασταν επηρεασμένοι συναισθηματικά, φέτος θα μπούμε στο γήπεδο αλλιώς»



Τους παίκτες των Κρητικών εκπροσώπησε ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος στάθηκε στη διαφορά του περσινού τελικού με τον φετινό.



Η συνέντευξη Τύπου του Λαμπρόπουλου



«Είναι ένας τελικός, ξέρουμε ποιον έχουμε αντιμετωπίσει, μπορεί η σεζόν να είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, περισσότερο εξωαγωνιστικά, είναι ένας τελικός. Είμαστε έτοιμοι, σε καλή αγωνιστική φόρμα και θα πάμε να το διεκδικήσουμε



Πέρυσι μας είχαν κατακλύσει τα συναισθήματα. Ζούσαμε ένα όνειρο και νομίζω πως χαθήκαμε. Πέρυσι θέλαμε να μας δοθεί άλλη μια ευκαιρία και μας δόθηκε κατυθείαν.



Φέτος τα συναισθήματα μας είναι πιο συγκρατημένα. Δεν θα μας επηρεάσει το γύρω γύρω. Νομίζω είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από ότι πέρυσι».