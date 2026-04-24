Καραλής: «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν», βίντεο

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τη σημασία των αξιών από την οικογένεια, των στόχων που θέτεις στη ζωή σου, αποκαλύπτοντας και μια συγκλονιστική ιστορία πίστης, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα του, που του χάρισε το πρώτο του μετάλλιο