Ασημένια τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Cheerleading στο Ορλάντο, δείτε βίντεο
Μια ακόμα μεγάλη διάκριση για τα γαλανόλευκα κορίτσια που διέπρεψαν στην κατηγορία Junior All Girl Advanced που αφορά ηλικίες 14 ως 18 ετών
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν τα κορίτσια της Ελλάδας! Συγκεκριμένα, η ομάδα Junior All Girl Advanced κατέκτησε το πρώτο ασημένιο μετάλλιο της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Ορλάντο των ΗΠΑ.
Μετά από μια πολύ όμορφη εμφάνιση με έντονο γαλανόλευκο αποτύπωμα τα κορίτσια της Εθνικής κατάφεραν κάτι πραγματικά σπουδαίο, ενώ όλες οι ομάδες που συμμετείχαν χθες σε αγώνες ξεχώρισαν.
Δείτε την εμφάνιση της ομάδας Junior All Girl Adv.:
Αναλυτικά οι διακρίσεις στις οποίες έφτασαν οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026:
Ασημένιο Μετάλλιο Junior All Girl Adv Team Greece Hellenic Star
4η θέση Youth All Girl Median Team Greece Hellenic Star
5η θέση Youth Coed Median Team Greece Hellenic Star
6η θέση Youth Hip Hop Team Greece Aposperides
7η θέση Junior Coed Adv Team Greece Amazons
8η θέση Senior Hip Hop Doubles Gerogian-Thanasi
8η θέση Junior Hip Hop Team Greece Yades
8η θέση Youth Pom Team Greece Amazons
10η θέση Senior Pom Doubles Agathou - Prouva
10η θέση Junior Pom Team Greece Myrtali
15η θέση Senior Pom Team Greece Hellenic Star
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
