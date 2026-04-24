Ασημένια τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Cheerleading στο Ορλάντο, δείτε βίντεο
SPORTS
Cheerleader Πρωτάθλημα ασημένιο μετάλλιο

Ασημένια τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Cheerleading στο Ορλάντο, δείτε βίντεο

Μια ακόμα μεγάλη διάκριση για τα γαλανόλευκα κορίτσια που διέπρεψαν στην κατηγορία Junior All Girl Advanced που αφορά ηλικίες 14 ως 18 ετών

Ασημένια τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Cheerleading στο Ορλάντο, δείτε βίντεο
22 ΣΧΟΛΙΑ
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν τα κορίτσια της Ελλάδας! Συγκεκριμένα, η ομάδα Junior All Girl Advanced κατέκτησε το πρώτο ασημένιο μετάλλιο της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Ορλάντο των ΗΠΑ. 

Μετά από μια πολύ όμορφη εμφάνιση με έντονο γαλανόλευκο αποτύπωμα τα κορίτσια της Εθνικής κατάφεραν κάτι πραγματικά σπουδαίο, ενώ όλες οι ομάδες που συμμετείχαν χθες σε αγώνες ξεχώρισαν. 

Δείτε την εμφάνιση της ομάδας Junior All Girl Adv.:



Αναλυτικά οι διακρίσεις στις οποίες έφτασαν οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026:

Ασημένιο Μετάλλιο Junior All Girl Adv Team Greece Hellenic Star
4η θέση Youth All Girl Median Team Greece Hellenic Star
5η θέση Youth Coed Median Team Greece Hellenic Star
6η θέση Youth Hip Hop Team Greece Aposperides
Κλείσιμο
7η θέση Junior Coed Adv Team Greece Amazons
8η θέση Senior Hip Hop Doubles Gerogian-Thanasi
8η θέση Junior Hip Hop Team Greece Yades
8η θέση Youth Pom Team Greece Amazons
10η θέση Senior Pom Doubles Agathou - Prouva
10η θέση Junior Pom Team Greece Myrtali
15η θέση Senior Pom Team Greece Hellenic Star
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης