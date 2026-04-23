Παναθηναϊκός: Σήκωσε την κούπα, δάκρυσε και αποθεώθηκε η Πέννυ Ρόγκα, βίντεο και φωτογραφίες
Η Πέννυ Ρόγκα έδωσε μάχη με τον καρκίνο, τον νίκησε, και επέστρεψε στα γήπεδα για να στεφτεί πρωταθλήτρια με την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού
Η Πέννυ Ρόγκα ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια και στην απονομή της κούπας του πρωταθλητή στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού.
Μετά τον τελευταίο πόντο στον 3ο τελικό της Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΖΑΟΝ οι πράσινες κατέκτησαν το πρωτάθλημα και ο κόσμος έστησε πάρτι στις εξέδρες.
Το όνομα της Πέννυς Ρόγκα, η οποία νίκησε τον καρκίνο και επέστρεψε για στεφτεί ξανά πρωταθλήτρια, ακούστηκε ρυθμικά από τον κόσμο με την έμπειρη παίκτρια να δακρύζει και στη συνέχεια να σηκώνει με περηφάνεια την κούπα!
«Η σεζόν είναι ονειρεμένη. Τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, για όλο τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος. Το αποδεικνύουμε καθημερινά, σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση και σεβόμαστε το μέγεθός του» θα πει αρχικά στην κάμερα της ΕΡΤ.
Για το αν είναι έτοιμη για του χρόνου να διεκδικήσει και έναν ευρωπαϊκό τίτλο απάντησε: «Είμαι πανέτοιμη. Μου άνοιξε η όρεξη».
