Παναθηναϊκός: Ο «χορός» του Σορτς με τον Οσμάν και τα εύσημα του Αταμάν στον Φαρίντ στα αποδυτήρια, δείτε βίντεο
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη πρόκριση στα Playoffs της Euroleague με τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ να κάνουν σπουδαίες εμφανίσεις. 

H ομάδα του Έργκιν Αταμαν πήρε την πολυπόθητη νίκη απέναντι στη Μονακό και ταυτόχρονα και το εισιτήριο για τα Playoffs της Euroleague, εκεί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη εβδομάδα, την Βαλένθια.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος είχε 21 πόντους με 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής.



Άξιος συμπαραστάτης του ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μέτρησε από τη πλευρά του άλλους 13 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/2 βολές και 8 ριμπάουντ σε 20 λεπτά.

Μάλιστα ο Αμερικανός σέντερ δέχθηκε τα συγχαρητήρια του χαμογελαστού Εργκίν Άταμαν, κάνοντας high five μαζί του.

Ενώ νωρίτερα ο Τι Τζέι Σορτς είχε δεχθεί την καθολική αποθέωση από τους συμπαίκτες του, κάνοντας παράλληλα και τα... τελετουργικά του μαζί με Όσμαν και Ναν.
Δείτε Επίσης