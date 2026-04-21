Αταμάν: Φανταστικός ο Σορτς, τώρα αρχίζουν τα play off και η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague
Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του Τούρκου προπονητή μετά τη νίκη-πρόκριση επί της Μονακό
Οι πράσινοι επικράτησαν με 87-79 στον αγώνα για τα play in της Euroleague κόντρα στη Μονακό και ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, αποθέωσε τον Τι Τζέι Σορτς και είπε το πρέπει να κάνουν οι πράσινοι κόντρα στη Βαλένθια.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Φανταστική εμφάνιση στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο πολλά ελεύθερα σουτ. Ο Σορτς έκανε ένα φαντασικό ματς. Οι υπόλοιποι έπαιξαν καλή άμυνα. Τώρα αρχίζουν τα Playoffs. Τώρα θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της εφετινής EuroLeague. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα απέναντί της»
Για τη Βαλένθια: «Πρέπει να είμαστε καλοί στην άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να γυρίσουμε πίσω στην άμυνα. Στην επίθεση πρέπει να σουτάρουμε καλύτερα. Δεν έχει σημασία στη EuroLeague είτε παίζει εντός, είτε εκτός».
