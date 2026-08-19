Νίκολιτς μετά το 0-0 με τη Λέφσκι: «Δεν είμαι ευχαριστημένος, όλα θα κριθούν στην έδρα μας»
Νίκολιτς μετά το 0-0 με τη Λέφσκι: «Δεν είμαι ευχαριστημένος, όλα θα κριθούν στην έδρα μας»
Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες της ΑΕΚ και τόνισε ότι η πρόκριση παραμένει ανοιχτή
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το 0-0 της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία στον πρώτο αγώνα της φάσης των playoffs του Champions League, τονίζοντας ότι η Ένωση ήταν πιο κοντά στο γκολ και θα μπορούσε να έχει κάνει πιο εύκολη τη ρεβάνς.
Ο Σέρβος προπονητής, στις πρώτες δηλώσεις του στην COSMOTE TV μετά το τέλος της αναμέτρησης, ευχαρίστησε αρχικά τους φίλους της ΑΕΚ για την παρουσία τους, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.
«Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς».
Χάσαμε την ευκαιρία να νικήσουμε με τουλάχιστον ένα γκολ. Είχαμε καλά σημεία και ευκαιρίες, αλλά η τελική απόφαση δεν ήταν η κατάλληλη. Θα πρέπει να κοιτάξω κάποια πράγματα, όπως κάποιες πάσες ή μικρούς εγωισμούς. Μας έλειψε ένα γκολ, όμως και τότε, όπως και τώρα, δεν θα κρινόταν η πρόκριση.
Σε οκτώ μέρες έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε και λίγο καλύτεροι, επειδή για εμάς ήταν μόνο το δεύτερο παιχνίδι μας. Εμείς έχουμε ακόμα ένα ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να κάνουμε τις μικροβελτιώσεις που χρειάζονται».
Για το αν τον εντυπωσίασε κάτι: «Με εξέπληξε λίγο η διάταξη της ενδεκάδας της Λέφσκι και τα μπακ. Ήταν η Λέφσκι που ξέρουμε, μια καλή ομάδα. Σε ένα γήπεδο με 39.000 οπαδούς και τέτοια ατμόσφαιρα, είχαμε τον έλεγχο, αλλά μας έλειψε η αποφασιστικότητα. Τίποτα δεν έχει κριθεί και όποιος είναι καλύτερος θα προκριθεί.
Και οι δύο προπονητές πιθανότατα θα κάνουν κάποιες αλλαγές βάσει της ανάλυσης του ματς. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην τακτική. Από τη δική μου πλευρά, θα ήταν παράλογο αν άλλαζα κάτι. Είναι λογικό να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στην τακτική».
Για το αν η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και για την επιλογή Ζίνι αντί Βάργκα: «Δεν χωρά ερώτημα και δεν επιτρέπεται να υπάρχει. Το ελληνικό πρωτάθλημα μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Δεν πέσαμε από τον ουρανό. Πήραμε το πρωτάθλημα και γι’ αυτό είμαστε εδώ.
Σέβομαι το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο και φέτος είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά εγώ έχω πιο ψηλά από κάθε διοργάνωση το πρωτάθλημα. Δεν σκέφτηκα να αναβάλω το ματς το ερχόμενο ματς με τον Ηρακλή. Αυτήν την περίοδο πρέπει να πάρουμε ρυθμό. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε βαθμούς.
Ο Σέρβος προπονητής, στις πρώτες δηλώσεις του στην COSMOTE TV μετά το τέλος της αναμέτρησης, ευχαρίστησε αρχικά τους φίλους της ΑΕΚ για την παρουσία τους, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.
«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα»«Κατά πρώτον ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Δεν ήταν ιδανικός ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Ήμασταν πιο κοντά στο να σκοράρουμε και είχαμε και το δοκάρι. Δεν είμαι χαρούμενος γιατί δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Είναι ανοιχτή η πρόκριση και θα παιχθεί στο γήπεδό μας», ανέφερε ο Νίκολιτς.
«Θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς»Στη συνέχεια, ο τεχνικός της ΑΕΚ στάθηκε στις επιλογές των παικτών του στην τελική προσπάθεια, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η ομάδα του θα μπορούσε να είχε φύγει από τη Σόφια με καλύτερο αποτέλεσμα.
«Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς».
Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς«Ήταν ένα φυσιολογικό ματς για τα Play Offs του Champions League. Ένα ανταγωνιστικό ματς, με υπέροχη ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ τους οπαδούς μας που ήρθαν εδώ. Ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός, η μπάλα αναπηδούσε και αυτό δεν άφησε τις δύο ομάδες να παίξουν καλύτερα και να έχουν καλύτερες τελικές.
Χάσαμε την ευκαιρία να νικήσουμε με τουλάχιστον ένα γκολ. Είχαμε καλά σημεία και ευκαιρίες, αλλά η τελική απόφαση δεν ήταν η κατάλληλη. Θα πρέπει να κοιτάξω κάποια πράγματα, όπως κάποιες πάσες ή μικρούς εγωισμούς. Μας έλειψε ένα γκολ, όμως και τότε, όπως και τώρα, δεν θα κρινόταν η πρόκριση.
Σε οκτώ μέρες έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε και λίγο καλύτεροι, επειδή για εμάς ήταν μόνο το δεύτερο παιχνίδι μας. Εμείς έχουμε ακόμα ένα ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να κάνουμε τις μικροβελτιώσεις που χρειάζονται».
Για το αν τον εντυπωσίασε κάτι: «Με εξέπληξε λίγο η διάταξη της ενδεκάδας της Λέφσκι και τα μπακ. Ήταν η Λέφσκι που ξέρουμε, μια καλή ομάδα. Σε ένα γήπεδο με 39.000 οπαδούς και τέτοια ατμόσφαιρα, είχαμε τον έλεγχο, αλλά μας έλειψε η αποφασιστικότητα. Τίποτα δεν έχει κριθεί και όποιος είναι καλύτερος θα προκριθεί.
Και οι δύο προπονητές πιθανότατα θα κάνουν κάποιες αλλαγές βάσει της ανάλυσης του ματς. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην τακτική. Από τη δική μου πλευρά, θα ήταν παράλογο αν άλλαζα κάτι. Είναι λογικό να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στην τακτική».
Για το αν η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και για την επιλογή Ζίνι αντί Βάργκα: «Δεν χωρά ερώτημα και δεν επιτρέπεται να υπάρχει. Το ελληνικό πρωτάθλημα μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Δεν πέσαμε από τον ουρανό. Πήραμε το πρωτάθλημα και γι’ αυτό είμαστε εδώ.
Σέβομαι το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο και φέτος είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά εγώ έχω πιο ψηλά από κάθε διοργάνωση το πρωτάθλημα. Δεν σκέφτηκα να αναβάλω το ματς το ερχόμενο ματς με τον Ηρακλή. Αυτήν την περίοδο πρέπει να πάρουμε ρυθμό. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε βαθμούς.
Έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιθετικούς (Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι) και έναν πολύ φορμαρισμένο Γκατσίνοβιτς. Θα τους χρησιμοποιήσω όλους, ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για την ομάδα εκείνη τη στιγμή».
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