Λεσόρ βγαλμένος από το NBA: Το «poster» κάρφωμά του στο πρόσωπο του Ντιάλο, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος σέντερ έκανε ένα μοναδικό «tomahawk» κάρφωμα μπροστά σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της λίγκας
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό σε έναν τελικό για την 7η θέση, όπου ο νικητής θα παίξει στα playoffs της Euroleague με την Βαλένθια έχοντας μειονέκτημα έδρας.
Ο Ματίας Λεσόρ περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου προσέφερε στον κόσμο μια εντυπωσιακή φάση.
Ο Χουάντσο του έκανε σκαστή πάσα, ο Γάλλος την υποδέχθηκε έκανε το άλμα και από το σημείο σχεδόν των βολών, καρφώνοντας στη... μούρη του καλύτερου αμυντικού της λίγκας, Άλφα Ντιάλο.
“OH MY GOODNESS 🤯”@ThiasLsf leaving the commentator speechless#MotorolaMagicMoment @Moto | @Paobcgr pic.twitter.com/1W4Wjj5Dxm— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
