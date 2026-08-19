Η Ρωσία έβαλε στη λίστα καταζητούμενων τον γιο του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ που είχε πολεμήσει στην Ουκρανία

Το έκρυψε ακόμη και από τον πατέρα του

Η αποφασιστικότητά του, όπως υποστήριξε, οδήγησε τελικά στην αποστολή του στην πρώτη γραμμή. «Ήμουν επίσης διατεθειμένος να πεθάνω εκεί. Έτσι, σύντομα συμφώνησαν να με στείλουν στο βορειοανατολικό μέτωπο», ανέφερε.Ο Κένεντι παρέμεινε περίπου δυόμισι μήνες στην Ουκρανία προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ.Ο 32χρονος δεν είχε ενημερώσει ούτε τον πατέρα του ούτε τη μητριά του, την ηθοποιό, για το πού βρισκόταν. Εκείνο το καλοκαίρι επρόκειτο να εργαστεί σε δικηγορική εταιρεία στο Λος Άντζελες. Αντί γι' αυτό, ανακοίνωσε στους γονείς του ότι είχε αποφασίσει να μην αναλάβει τελικά τη θέση, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα πραγματικά του σχέδια.«Τον ρωτήσαμε πότε θα ξεκινούσε τη δουλειά», είχε πει αργότερα ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στο People. «Είχε μια καλή δουλειά και ανυπομονούσαμε να μείνει μαζί μας. Μας είπε ότι είχε ενημερώσει τη δικηγορική εταιρεία πως δεν θα πήγαινε και ότι θα έκανε κάτι άλλο».Οι γονείς του άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι συνέβαινε όταν στους λογαριασμούς τηςεμφανίστηκαν χρεώσεις από την Πολωνία και την Ουκρανία.Όταν τελικά επέστρεψε, ο πατέρας του αντέδρασε με θυμό και ανησυχία. Η απάντηση του γιου του, σύμφωνα με τον RFK Jr., ήταν: «Μπαμπά, αυτό μου έμαθες να κάνω: να υπερασπίζομαι αυτά στα οποία πιστεύω». «Και εγώ είπα “εντάξει”», θυμήθηκε ο πατέρας του.Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχε δηλώσει ότι, παρά την αρχική ανησυχία του, ήταν υπερήφανος για την απόφαση του γιου του, αν και οι απόψεις τους για τονδεν ταυτίζονταν. Ο Κόνορ, σύμφωνα με τον πατέρα του, υποστήριζε έντονα την αμερικανική παρέμβαση και «δεν ήθελε να είναι ένας από εκείνους που υποστηρίζουν έναν πόλεμο ενώ κάθονται στο περιθώριο».Μετά την επιστροφή του από την Ουκρανία, ο Κόνορ Κένεντι συνέχισε τις νομικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Σήμερα αναφέρεται ως συνεργάτης δικηγόρος στο γραφείο της Wisner Baum στο Λος Άντζελες. Ο 32χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα αμερικανικά μέσα και για την προσωπική του ζωή, καθώς είχε σύντομη σχέση με την. Φέτος παντρεύτηκε τη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Giulia Be.