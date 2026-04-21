Euroleague: Με Βαλένθια στα playoffs ο Παναθηναϊκός, το πρόγραμμα
Με μειονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague, με τα πρώτα δύο ματς να διεξάγονται στις 28 και 30 Απριλίου στην Ισπανία
Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε απέναντι στη Μονακό, δε βρήκε σοβαρή αντίσταση σε κανένα σημείο του αγώνα, επικράτησε με 87-79 και κατέλαβε και επίσημα την 7η θέση στη Euroleague.
Πλέον, θα έχει το δύσκολο έργο να αντιμετωπίσει στα playoffs την έκπληξη της διοργάνωσης, Βαλένθια, όπου διαθέτει και τον καλύτερο βάσει ψηφοφορίας προπονητή της λίγκας.
Οι πράσινοι θα αγωνιστούν με μειονέκτημα έδρας (28 και 30 Απριλίου τα πρώτα δύο ματς στην Ισπανία) και το τρίτο στην Αθήνα το διήμερο 5-6 Μαϊου.
Ο νικητής θα κριθεί στις τρεις νίκες με το 4ο και το 5ο ματς, αν χρειαστούν, να διεξάγονται 7-8/5 και 12-13/5 αντίστοιχα.
Αυτός που θα... επιβιώσει από τη σειρά θα αντιμετωπίσει τον νικητής της σειράς Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ στο Final 4 της Αθήνας που θα διεξαχθεί 22-24/5 στο T-Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός θυμίζουμε ότι έχασε και τα δύο ματς με τους Ισπανούς στην κανονική περίοδο, το πρώτο στην Αθήνα, νωρίς στη σεζόν με 79-89 και το δεύτερο, μία αγωνιστική πριν το τέλος με το βαρύ 102-84.
