Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε στη Σαμπούρου της Κένυας, πληροφορίες για 7 επιβαίνοντες
ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε στη Σαμπούρου της Κένυας, πληροφορίες για 7 επιβαίνοντες

Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά της αστυνομίας, έξι τουρίστες και ένας πιλότος επέβαιναν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής

Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε στη Σαμπούρου της Κένυας, πληροφορίες για 7 επιβαίνοντες
Ελικόπτερο που πιθανώς μετέφερε τουρίστες συνετρίβη σήμερα κοντά στο όρος Ολολόκουε, στην κομητεία Σαμπούρου της βόρειας Κένυας.

Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά της αστυνομίας, έξι τουρίστες και ένας πιλότος επέβαιναν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής,  ενώ τα στοιχεία ταυτότητάς τους και η κατάστασή τους δεν είχαν επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε το ελικόπτερο να πέφτει στην κοιλάδα του βουνού. Στην περιοχή αναφέρθηκαν καπνός και φωτιά, καθώς κάτοικοι και ομάδες διάσωσης έσπευσαν να ανταποκριθούν.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA) επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας πως η έρευνα για τις συνθήκες της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη. Ελικόπτερο διάσωσης της Air Tropic έφτασε στο σημείο για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της κατάστασης.

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