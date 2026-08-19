Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε στη Σαμπούρου της Κένυας, πληροφορίες για 7 επιβαίνοντες
Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε στη Σαμπούρου της Κένυας, πληροφορίες για 7 επιβαίνοντες
Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά της αστυνομίας, έξι τουρίστες και ένας πιλότος επέβαιναν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής
Ελικόπτερο που πιθανώς μετέφερε τουρίστες συνετρίβη σήμερα κοντά στο όρος Ολολόκουε, στην κομητεία Σαμπούρου της βόρειας Κένυας.
Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά της αστυνομίας, έξι τουρίστες και ένας πιλότος επέβαιναν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής, ενώ τα στοιχεία ταυτότητάς τους και η κατάστασή τους δεν είχαν επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.
Μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε το ελικόπτερο να πέφτει στην κοιλάδα του βουνού. Στην περιοχή αναφέρθηκαν καπνός και φωτιά, καθώς κάτοικοι και ομάδες διάσωσης έσπευσαν να ανταποκριθούν.
Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA) επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας πως η έρευνα για τις συνθήκες της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη. Ελικόπτερο διάσωσης της Air Tropic έφτασε στο σημείο για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της κατάστασης.
Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά της αστυνομίας, έξι τουρίστες και ένας πιλότος επέβαιναν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής, ενώ τα στοιχεία ταυτότητάς τους και η κατάστασή τους δεν είχαν επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.
Μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε το ελικόπτερο να πέφτει στην κοιλάδα του βουνού. Στην περιοχή αναφέρθηκαν καπνός και φωτιά, καθώς κάτοικοι και ομάδες διάσωσης έσπευσαν να ανταποκριθούν.
Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA) επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας πως η έρευνα για τις συνθήκες της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη. Ελικόπτερο διάσωσης της Air Tropic έφτασε στο σημείο για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της κατάστασης.
A tourist helicopter has reportedly crashed near Kirish, close to Mt. Ololokwe in Samburu County, with seven tourists reportedly on board. pic.twitter.com/476pUwkpoQ— The Nairobi Times (@TheNairobiTimez) August 19, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα