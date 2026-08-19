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Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες
Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες
Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι, καθώς οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία και, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες
Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες.
Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι, καθώς οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία και, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του.
Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τσίβας σε ένα ποσό που φτάνει τα 8,6 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Παράλληλα, η μεξικανική ομάδα διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%. Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση των Πειραιωτών για την επιθετική τους γραμμή, με τον Γκονζάλες να έρχεται στην Ελλάδα έχοντας πίσω του μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν.
Ο 23χρονος φορ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 εμφανίσεις, επιδόσεις που τον έφεραν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλες έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ταπάτιο, με την οποία κατέγραψε επτά συμμετοχές, ενώ το 2022 εντάχθηκε στην Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Με την ομάδα νέων της Τσίβας μέτρησε 36 συμμετοχές και 9 γκολ, προτού ανεβάσει εντυπωσιακά τους αριθμούς του στη δεύτερη ομάδα, όπου πέτυχε 24 γκολ σε 28 παιχνίδια.
Οι εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για την πρώτη ομάδα της Τσίβας, στην οποία συνέχισε με ανάλογη αποτελεσματικότητα. Συνολικά με την πρώτη ομάδα έχει καταγράψει 69 συμμετοχές, 29 γκολ και 4 ασίστ. Πλέον, ο 23χρονος Μεξικανός ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του και την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει στο ρόστερ του έναν νεαρό επιθετικό με έντονη επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι, καθώς οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία και, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του.
Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τσίβας σε ένα ποσό που φτάνει τα 8,6 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Παράλληλα, η μεξικανική ομάδα διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%. Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση των Πειραιωτών για την επιθετική τους γραμμή, με τον Γκονζάλες να έρχεται στην Ελλάδα έχοντας πίσω του μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν.
Ο 23χρονος φορ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 εμφανίσεις, επιδόσεις που τον έφεραν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλες έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ταπάτιο, με την οποία κατέγραψε επτά συμμετοχές, ενώ το 2022 εντάχθηκε στην Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Με την ομάδα νέων της Τσίβας μέτρησε 36 συμμετοχές και 9 γκολ, προτού ανεβάσει εντυπωσιακά τους αριθμούς του στη δεύτερη ομάδα, όπου πέτυχε 24 γκολ σε 28 παιχνίδια.
Οι εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για την πρώτη ομάδα της Τσίβας, στην οποία συνέχισε με ανάλογη αποτελεσματικότητα. Συνολικά με την πρώτη ομάδα έχει καταγράψει 69 συμμετοχές, 29 γκολ και 4 ασίστ. Πλέον, ο 23χρονος Μεξικανός ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του και την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει στο ρόστερ του έναν νεαρό επιθετικό με έντονη επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.
Πηγή: gazzetta.gr
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