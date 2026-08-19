Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Πορτογάλου σε μπαρ στην Αλβανία: Αστυνομικός φέρεται να βοήθησε τον δράστη να διαφύγει

Στο μικροσκόπιο η αφορμή της συμπλοκής

Η σύλληψη του 29χρονου

Vrasja në Ksamil/ Në automjetin ku u arrestua Sokrat Vata ishte një femër turke dhe një i tretëhttps://t.co/MavL5zb63G pic.twitter.com/vIlvUXv6CF — NOA (@noanews) August 18, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη την εμπλοκή και άλλων ατόμων στη συμπλοκή, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας ακόμη άνδρας φέρεται να χτύπησε τον 20χρονο με γροθιές.Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς ξεκίνησε η ένταση. Ένα από τα ενδεχόμενα που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι η πληροφορία ότι το φονικό ξεκίνησε από επεισόδιο που σχετιζόταν με μία γυναίκα.Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, όμως τελικά βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης που του κόστισε τη ζωή.Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, μετά από επιχείρηση των αλβανικών Αρχών, συνελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.Ο 29χρονος εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φιέρ, έπειτα από αστυνομικό μπλόκο,που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο όχημαΣτο πλαίσιο της έρευνας έχουν προσαχθεί συνολικά 41 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.