Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Πορτογάλου σε μπαρ στην Αλβανία: Αστυνομικός φέρεται να βοήθησε τον δράστη να διαφύγει
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Δολοφονία Τουρίστας Φονικό

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Πορτογάλου σε μπαρ στην Αλβανία: Αστυνομικός φέρεται να βοήθησε τον δράστη να διαφύγει

Στο στόχαστρο συνολικά δύο αστυνομικοί, παρείχαν προστασία και δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν τη συμπλοκή- Δείτε βίντεο από την χαοτική στιγμή της σύλληψης των εμπλεκομένων στην υπόθεση

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Πορτογάλου σε μπαρ στην Αλβανία: Αστυνομικός φέρεται να βοήθησε τον δράστη να διαφύγει
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/8)  στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία με θύμα τον 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες.

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών μπαίνει πλέον και ο ρόλος δύο αστυνομικών, οι οποίοι βρίσκονταν στο νυχτερινό κέντρο τη στιγμή που ξέσπασε η φονική συμπλοκή.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα top-channel.tv οι  δύο αστυνομικοί -οι οποίοι βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας- παρείχαν υπηρεσίες προστασίας στο νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ένας εκ των δύο, μάλιστα φέρεται να ήταν αυτός που βοήθησε τον 29χρονο φερόμενο ως δράστη Σοκράτ Βάτα να διαφύγει από το σημείο.

Έμειναν αμέτοχοι, δεν ενημέρωσαν άμεσα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί  δεν παρενέβησαν προκειμένου να σταματήσει η συμπλοκή και να αποτραπεί η κλιμάκωση της έντασης, ενώ μετά το αιματηρό περιστατικό δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για τη δολοφονία.

Για τον λόγο αυτό τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ για έναν από τους δύο σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για μη αναγγελία εγκλήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα που εργάζονταν στη φύλαξη του καταστήματος και εξετάζεται επίσης ο ρόλος τους.

Το θύμα της δολοφονίας:

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Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα αρχικά μέσα στους χώρους του νυχτερινού καταστήματος που βρίσκεται σε τουριστικό συγκρότημα στο Εξαμίλι και στη συνέχεια στην παραλία του καταστήματος, όπου βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος, δίπλα σε ξαπλώστρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ακολούθησε έντονη συμπλοκή μεταξύ αρκετών ατόμων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε στον νεαρό Πορτογάλο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη την εμπλοκή και άλλων ατόμων στη συμπλοκή, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας ακόμη άνδρας φέρεται να χτύπησε τον 20χρονο με γροθιές.

Στο μικροσκόπιο η αφορμή της συμπλοκής

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς ξεκίνησε η ένταση. Ένα από τα ενδεχόμενα που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι η πληροφορία ότι το φονικό ξεκίνησε από επεισόδιο που σχετιζόταν με μία γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, όμως τελικά βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης που του κόστισε τη ζωή.

Η σύλληψη του 29χρονου

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, μετά από επιχείρηση των αλβανικών Αρχών, συνελήφθη ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.

Ο  29χρονος εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φιέρ, έπειτα από αστυνομικό μπλόκο, κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο όχημα επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι.

 Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προσαχθεί συνολικά 41 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
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