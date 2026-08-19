Απόκοσμες εικόνες σε Πάρο και Αντίπαρο: Πλοία ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη με συνεχείς συριγμούς, δείτε βίντεο

Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε και την Κίμωλο

«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», γράφει χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

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Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν δημιούργησε μόνο εντυπωσιακές εικόνες, αλλά προκάλεσε και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς η χαμηλή ορατότητα δυσκόλεψε τις θαλάσσιες μετακινήσεις και επηρέασε τη διεξαγωγή ορισμένων δρομολογίων.