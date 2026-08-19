Απόκοσμες εικόνες σε Πάρο και Αντίπαρο: Πλοία ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη με συνεχείς συριγμούς, δείτε βίντεο
Απόκοσμες εικόνες σε Πάρο και Αντίπαρο: Πλοία ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη με συνεχείς συριγμούς, δείτε βίντεο
Η χαμηλή νέφωση έχει «καταπιεί» τη θαλάσσια περιοχή και έχει περιορίσει την ορατότητα – Τα πλοία της γραμμής προειδοποιούν με παρατεταμένα σφυρίγματα τα ιστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφανείας
Ένα απόκοσμο σκηνικό επικρατεί στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Πάρο και την Αντίπαρο, καθώς η χαμηλή νέφωση έχει κατέβει μέχρι τη θάλασσα, περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα.
Μέσα στο πυκνό πέπλο, τα πλοία της γραμμής εμφανίζονται σχεδόν ξαφνικά, ενώ πλησιάζουν ή απομακρύνονται από τα λιμάνια με συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς. Με αυτόν τον τρόπο προειδοποιούν για την παρουσία και την πορεία τους, κυρίως τα μικρότερα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφανείας και ενδέχεται να μην μπορούν να τα εντοπίσουν εγκαίρως.
Οι εικόνες από την περιοχή είναι εντυπωσιακές, αλλά και ανησυχητικές. Μεγάλα επιβατηγά πλοία διακρίνονται αμυδρά μέσα στην ομίχλη, την ώρα που σε κοντινή απόσταση κινούνται ιστιοπλοϊκά, φουσκωτά και άλλα σκάφη αναψυχής.
Οι συριγμοί των πλοίων ακούγονται σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη, δημιουργώντας μια ασυνήθιστη ατμόσφαιρα αγωνίας. Οι πλοίαρχοι κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς στις συγκεκριμένες συνθήκες η ασφαλής είσοδος και έξοδος από τα λιμάνια απαιτεί συνεχείς ελέγχους και ετοιμότητα.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χειριστές μικρών σκαφών, οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν τις πορείες των πλοίων της γραμμής και τους επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν η ορατότητα είναι τόσο περιορισμένη, ένα ιστιοπλοϊκό μπορεί να βρεθεί σε επικίνδυνη απόσταση από ένα μεγάλο πλοίο πριν γίνει ορατό από τη γέφυρά του.
«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», γράφει χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.
Μέσα στο πυκνό πέπλο, τα πλοία της γραμμής εμφανίζονται σχεδόν ξαφνικά, ενώ πλησιάζουν ή απομακρύνονται από τα λιμάνια με συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς. Με αυτόν τον τρόπο προειδοποιούν για την παρουσία και την πορεία τους, κυρίως τα μικρότερα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφανείας και ενδέχεται να μην μπορούν να τα εντοπίσουν εγκαίρως.
Οι εικόνες από την περιοχή είναι εντυπωσιακές, αλλά και ανησυχητικές. Μεγάλα επιβατηγά πλοία διακρίνονται αμυδρά μέσα στην ομίχλη, την ώρα που σε κοντινή απόσταση κινούνται ιστιοπλοϊκά, φουσκωτά και άλλα σκάφη αναψυχής.
Οι συριγμοί των πλοίων ακούγονται σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη, δημιουργώντας μια ασυνήθιστη ατμόσφαιρα αγωνίας. Οι πλοίαρχοι κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς στις συγκεκριμένες συνθήκες η ασφαλής είσοδος και έξοδος από τα λιμάνια απαιτεί συνεχείς ελέγχους και ετοιμότητα.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χειριστές μικρών σκαφών, οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν τις πορείες των πλοίων της γραμμής και τους επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν η ορατότητα είναι τόσο περιορισμένη, ένα ιστιοπλοϊκό μπορεί να βρεθεί σε επικίνδυνη απόσταση από ένα μεγάλο πλοίο πριν γίνει ορατό από τη γέφυρά του.
Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε και την ΚίμωλοΧαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, όπου η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή, ώστε να μην είναι ορατή ακόμη και η Μήλος, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί.
«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», γράφει χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.
Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν δημιούργησε μόνο εντυπωσιακές εικόνες, αλλά προκάλεσε και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς η χαμηλή ορατότητα δυσκόλεψε τις θαλάσσιες μετακινήσεις και επηρέασε τη διεξαγωγή ορισμένων δρομολογίων.
@elenastamou ΟΛΑ καλά απλά ψάχνουμε την Μήλο 🤣 #kimolos #greece ♬ Katakouzinos at the summertime - 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕜 𝕋𝕍 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠𝕤
Σημειώνεται ότι αναφορές για πυκνή ομίχλη υπήρξαν και από άλλα νησιά των Κυκλάδων.
@bouri300 #Κιμωλος #παραλια_πρασσα ♬ πρωτότυπος ήχος - KsinesPonties
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