Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φυλακές Διαβατών Φυλακές

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της εξωτερικής φρουράς

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών
Στράτος Λούβαρης
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις Φυλακές Διαβατών της Θεσσαλονίκης, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε στρώμα που βρισκόταν μέσα σε κελί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:30, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της εξωτερικής φρουράς του καταστήματος κράτησης.

Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στράτος Λούβαρης

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