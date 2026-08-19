Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του: Χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα
Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του: Χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα
Η ανακοίνωση του παρουσιαστή για το μνημόσυνο του Δημήτρη Κωνσταντάρα
Ένας χρόνος συμπληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από την ημέρα που ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και ο γιος του Λάμπρος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση, επισημαίνοντας πως χαίρεται που έφυγε γεμάτος, χωρίς να έχει απωθημένα.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε είκοσι φωτογραφίες από στιγμές που μοιράστηκαν και στη λεζάντα του post ανακοίνωσε πότε θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αρχικά εξομολογήθηκε: «Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα. Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα. Βέβαια αυτό το "πάντα", τελειωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας "μιλάνε"».
Στη συνέχεια, δήλωσε για την επιμνημόσυνη δέηση που θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες: «Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α' νεκροταφείο (ναός Αγίων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε είκοσι φωτογραφίες από στιγμές που μοιράστηκαν και στη λεζάντα του post ανακοίνωσε πότε θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αρχικά εξομολογήθηκε: «Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα. Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα. Βέβαια αυτό το "πάντα", τελειωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας "μιλάνε"».
Στη συνέχεια, δήλωσε για την επιμνημόσυνη δέηση που θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες: «Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α' νεκροταφείο (ναός Αγίων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα