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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Καλαμάτα - Παναιτωλικός, τα προκριματικά του Champions League και τη La Liga
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Καλαμάτα - Παναιτωλικός, τα προκριματικά του Champions League και τη La Liga
Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μάλαγα απόψε σε μια ακόμα επιλογή της σημερινής ημέρας
Εντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Στις 17:15, η Καλαμάτα υποδέχεται στο «Ελ Πάσο» τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα playoffs του Champions League, η Σέλτικ κοντράρεται με τη Λασκ στις 22:00, σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το MEGA.
Τέλος, η πρώτη αγωνιστική της La Liga συνεχίζεται με την Ατλέτικο Μαδρίτης να φιλοξενεί τη Μάλαγα την ίδια ώρα (Cosmote Sport 7).
Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
17:15: ΣΚΑΪ | Καλαμάτα – Παναιτωλικός (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)
18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι
22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα (LaLiga)
Στις 17:15, η Καλαμάτα υποδέχεται στο «Ελ Πάσο» τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα playoffs του Champions League, η Σέλτικ κοντράρεται με τη Λασκ στις 22:00, σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το MEGA.
Τέλος, η πρώτη αγωνιστική της La Liga συνεχίζεται με την Ατλέτικο Μαδρίτης να φιλοξενεί τη Μάλαγα την ίδια ώρα (Cosmote Sport 7).
Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
17:15: ΣΚΑΪ | Καλαμάτα – Παναιτωλικός (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)
18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι
22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε (UEFA Champions League)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα (LaLiga)
22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00: MEGA – COSMOTE SPORT 3 HD | Σέλτικ – Λίντσερ (UEFA Champions League)
22:00: MEGA – COSMOTE SPORT 3 HD | Σέλτικ – Λίντσερ (UEFA Champions League)
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