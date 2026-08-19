Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Καλαμάτα - Παναιτωλικός, τα προκριματικά του Champions League και τη La Liga
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Αθλητικές μεταδόσεις Καλαμάτα Παναιτωλικός Champions League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Καλαμάτα - Παναιτωλικός, τα προκριματικά του Champions League και τη La Liga

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μάλαγα απόψε σε μια ακόμα επιλογή της σημερινής ημέρας

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Καλαμάτα - Παναιτωλικός, τα προκριματικά του Champions League και τη La Liga
Εντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Στις 17:15, η Καλαμάτα υποδέχεται στο «Ελ Πάσο» τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα playoffs του Champions League, η Σέλτικ κοντράρεται με τη Λασκ στις 22:00, σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το MEGA.

Τέλος, η πρώτη αγωνιστική της La Liga συνεχίζεται με την Ατλέτικο Μαδρίτης να φιλοξενεί τη Μάλαγα την ίδια ώρα (Cosmote Sport 7).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

17:15: ΣΚΑΪ | Καλαμάτα – Παναιτωλικός (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)

18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

Κλείσιμο
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι

22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ (UEFA Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε (UEFA Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα (LaLiga)

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00: MEGA – COSMOTE SPORT 3 HD | Σέλτικ – Λίντσερ (UEFA Champions League)

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