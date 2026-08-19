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Ο Πετρούνιας διεκδικεί το 9ο χρυσό στους κρίκους, ξεκινά σήμερα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ - Πότε αγωνίζεται
Ο Πετρούνιας διεκδικεί το 9ο χρυσό στους κρίκους, ξεκινά σήμερα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ - Πότε αγωνίζεται
Ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να συνεχίσει το ανεπανάληπτο σερί του και να κατακτήσει για ένατη (!) φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ
Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται στην τελική ευθεία για μια νέα πρόκληση, καθώς σήμερα Τετάρτη 19/8 ξεκινά στο Ζάγκρεμπ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής αντρών.
Μετά τις γυναίκες, σειρά στην Αrena του Ζάγρεμπ οι άντρες και ο Λευτέρης Πετρούνιας φιλοδοξεί να φθάσει στο 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στους κρίκους.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά δέκα στην καριέρα του.
Ο Πετρούνιας με τη νίκη του πέρυσι στη Λειψία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για όγδοη φορά στην καριέρα του και έγινε ο μοναδικός σπεσιαλίστας σε ολόκληρη την ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ενόργανης Γυμναστικής που έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, καθώς έχει ακόμα στη σύλλογή του και δύο χάλκινα μετάλλια.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο προκριματικός αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (19/8) και οι τελικοί των οργάνων την Παρασκευή (21/8).
Οι φίλοι της ενόργανης θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των κρίκων, ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων, σε ζωντανή μετάδοση στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» θα είναι το μεγάλο όνομα του πρωταθλήματος και οι διοργανωτές τον καλωσώρισαν με το δικό τους τρόπο.
«European Record Holder. Olympic Champion. Gymnastics Legend» σημειώνουν σε ανάρτηση στο instagram.
Μετά τις γυναίκες, σειρά στην Αrena του Ζάγρεμπ οι άντρες και ο Λευτέρης Πετρούνιας φιλοδοξεί να φθάσει στο 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στους κρίκους.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά δέκα στην καριέρα του.
Ο Πετρούνιας με τη νίκη του πέρυσι στη Λειψία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για όγδοη φορά στην καριέρα του και έγινε ο μοναδικός σπεσιαλίστας σε ολόκληρη την ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ενόργανης Γυμναστικής που έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, καθώς έχει ακόμα στη σύλλογή του και δύο χάλκινα μετάλλια.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο προκριματικός αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (19/8) και οι τελικοί των οργάνων την Παρασκευή (21/8).
Πότε αγωνίζεταιΗ πρώτη εμφάνιση του Πετρούνια στη διοργάνωση είναι στις 19 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προκριματικών των ανδρών. Η αγωνιστική δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις 18:45, με την ελληνική συμμετοχή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Οι φίλοι της ενόργανης θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των κρίκων, ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων, σε ζωντανή μετάδοση στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» θα είναι το μεγάλο όνομα του πρωταθλήματος και οι διοργανωτές τον καλωσώρισαν με το δικό τους τρόπο.
«European Record Holder. Olympic Champion. Gymnastics Legend» σημειώνουν σε ανάρτηση στο instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πηγή: Gazzetta
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